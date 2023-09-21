https://uz.sputniknews.ru/20230921/mirziyoyev-ssha-vizit-meropriyatiya-39155729.html

Мирзиёев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой — что обсудили

Мирзиёев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой — что обсудили

Стороны рассмотрели ключевые аспекты расширения полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком.

2023-09-21T08:51+0500

2023-09-21T08:51+0500

2023-09-21T08:51+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

визит

нью-йорк

сша

встреча

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев встретился в Нью-Йорке с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Речь шла о ключевых аспектах расширения сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком.Мирзиёев поздравил Аджая Бангу с началом работы на посту президента Группы Всемирного банка, выразив уверенность, что под его руководством банк продолжит активно содействовать устойчивому экономическому росту развивающихся стран.Стороны достигли договоренности, что Консультативный совет банка, в составе которого ведущие мировые лидеры бизнеса, будет участвовать в разработке мер по увеличению притока прямых инвестиций в Узбекистан.Республика является одним из крупнейших партнеров-бенефициаров банка, портфель совместных проектов за последние шесть лет вырос более чем в 5 раз.Текущая Программа сотрудничества до 2026 года предусматривает реализацию проектов на сумму $4 млрд и охватывает все приоритеты Стратегии развития Нового Узбекистана.Напомним, что в ходе рабочего визита в Нью-Йорк, Мирзиёев выступил на общеполитических дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН, где выдвинул ряд инициатив, направленных на решение наиболее актуальных вопросов глобальной и региональной повестки.Также он участвовал в первом саммите формата “C5+1” вместе с лидерами стран ЦА и США. Кроме того, президенты Узбекистана Соединенных Штатов обсудили актуальные вопросы межгосударственного и регионального взаимодействия.Мирзиёев также провел переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром Какаром, главами авторитетных международных структур — Генсеком ООН Антониу Гутерришем, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой и президентом ФИФА Джанни Инфантино.В ходе деловой програмы визита лидер Узбекистана встретился с делегацией американского бизнеса во главе с председателем Узбекско-Американской торговой палаты Кэролин Лэмм, а также с руководителями ряда крупных транснациональных компаний и корпораций.По окончании всех мероприятий Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент.

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