https://uz.sputniknews.ru/20230921/molodej-uchenyye-uzbekistan-iran-stajirovka-39157190.html
Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране
Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране
Соответствующие документы подписали в ходе визита делегации Фонда финансирования науки и поддержки инноваций МВОНИ Узбекистана в эту страну.
2023-09-21T10:01+0500
2023-09-21T10:01+0500
2023-09-21T10:01+0500
узбекистан
иран
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соглашение
меморандум
образование
научные исследования
общество
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Вопросы стажировки молодых ученых из Узбекистана в ведущих научных организациях Ирана обсудили в ходе визита делегации Фонда финансирования науки и поддержки инноваций МВОНИ РУз в эту страну, сообщает пресс-служба ведомства.По итогам переговоров с директором Организации сельскохозяйственных исследований, образования и развития Ирана, представителями Национального научного фонда, Института рака, Центров онкологических исследований и усовершенствованной клинической подготовки, стороны подписали меморандумы и соглашения.Они предусматривают реализацию совместных научных проектов, а также стажировку молодых ученых Узбекистана в данных учреждениях.Основные направления, по которым пройдут стажировки — биотехнология, почвоведение, агротехнологии, выращивание солеустойчивых растений и садоводство. В перспективе к ним добавится хирургия. Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи с руководителем Иранского института передовых медицинских технологий и оборудования.Для справки: Организация сельскохозяйственных исследований, образования и развития (AREEO), созданная в 1974 году, является крупнейшей системой сельскохозяйственных исследований на Ближнем Востоке. В ее составе — 19 НИИ, 23 инкубационных центра, 34 региональных научно-образовательных центра и 360 испытательных полигонов.
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узбекистан иран стажировка молодые ученые соглашение меморандум образование научные исследования общество
узбекистан иран стажировка молодые ученые соглашение меморандум образование научные исследования общество
Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране
Соответствующие документы подписали в ходе визита делегации Фонда финансирования науки и поддержки инноваций МВОНИ Узбекистана в эту страну.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Вопросы стажировки молодых ученых из Узбекистана в ведущих научных организациях Ирана обсудили в ходе визита делегации Фонда финансирования науки и поддержки инноваций МВОНИ РУз в эту страну, сообщает
пресс-служба ведомства.
По итогам переговоров с директором Организации сельскохозяйственных исследований, образования и развития Ирана, представителями Национального научного фонда, Института рака, Центров онкологических исследований и усовершенствованной клинической подготовки, стороны подписали меморандумы и соглашения.
Они предусматривают реализацию совместных научных проектов, а также стажировку молодых ученых Узбекистана в данных учреждениях.
Основные направления, по которым пройдут стажировки — биотехнология, почвоведение, агротехнологии, выращивание солеустойчивых растений и садоводство. В перспективе к ним добавится хирургия. Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи с руководителем Иранского института передовых медицинских технологий и оборудования.
Для справки: Организация сельскохозяйственных исследований, образования и развития (AREEO), созданная в 1974 году, является крупнейшей системой сельскохозяйственных исследований на Ближнем Востоке. В ее составе — 19 НИИ, 23 инкубационных центра, 34 региональных научно-образовательных центра и 360 испытательных полигонов.