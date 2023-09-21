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Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране

Молодые ученые из Узбекистана пройдут стажировку в Иране

Соответствующие документы подписали в ходе визита делегации Фонда финансирования науки и поддержки инноваций МВОНИ Узбекистана в эту страну.

2023-09-21T10:01+0500

2023-09-21T10:01+0500

2023-09-21T10:01+0500

узбекистан

иран

стажировка

ученые

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соглашение

меморандум

образование

научные исследования

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Вопросы стажировки молодых ученых из Узбекистана в ведущих научных организациях Ирана обсудили в ходе визита делегации Фонда финансирования науки и поддержки инноваций МВОНИ РУз в эту страну, сообщает пресс-служба ведомства.По итогам переговоров с директором Организации сельскохозяйственных исследований, образования и развития Ирана, представителями Национального научного фонда, Института рака, Центров онкологических исследований и усовершенствованной клинической подготовки, стороны подписали меморандумы и соглашения.Они предусматривают реализацию совместных научных проектов, а также стажировку молодых ученых Узбекистана в данных учреждениях.Основные направления, по которым пройдут стажировки — биотехнология, почвоведение, агротехнологии, выращивание солеустойчивых растений и садоводство. В перспективе к ним добавится хирургия. Соответствующей договоренности достигли в ходе встречи с руководителем Иранского института передовых медицинских технологий и оборудования.Для справки: Организация сельскохозяйственных исследований, образования и развития (AREEO), созданная в 1974 году, является крупнейшей системой сельскохозяйственных исследований на Ближнем Востоке. В ее составе — 19 НИИ, 23 инкубационных центра, 34 региональных научно-образовательных центра и 360 испытательных полигонов.

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