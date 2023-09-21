https://uz.sputniknews.ru/20230921/novosibirsk-kompaniya-proizvodstvo-medizdeliya-uzbekistan-39157972.html
Российская компания может начать производить медизделия в Узбекистане
Российская компания может начать производить медизделия в Узбекистане
В республику прибыли представители 5 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере робототехники, производства промышленного оборудования, косметических средств и медицинских изделий.
2023-09-21T10:27+0500
2023-09-21T10:27+0500
2023-09-21T11:41+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Новосибирская медицинская компания изучает возможности локализации производства медизделий в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе деловой встречи Торгпреда РФ в республике Константина Злыгостева с делегацией Новосибирской области во главе с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андреем Гончаровым.В составе делегации из Новосибирска — 5 предприятий, специализирующихся в сфере робототехники, производства промышленного оборудования, косметических средств и медицинских изделий.Андрей Гончаров отметил тенденцию к наращиванию кооперационных связей региона с Узбекистаном, в том числе благодаря логистической доступности и развитой транспортной инфраструктуре Новосибирской области.В свою очередь, Константин Злыгостев подчеркнул важность усиления межрегионального сотрудничества и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20230915/biznes-missiya-vologodskaya-oblast-uzbekistan-priyezd-38991301.html
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узбекистан россия сотрудничество новосибирск производство медицина торговое представительство экономика
узбекистан россия сотрудничество новосибирск производство медицина торговое представительство экономика
Российская компания может начать производить медизделия в Узбекистане
10:27 21.09.2023 (обновлено: 11:41 21.09.2023)
В республику прибыли представители 5-ти предприятий, осуществляющих деятельность в сфере робототехники, производства промышленного оборудования, косметических средств и медицинских изделий.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Новосибирская медицинская компания изучает возможности локализации производства медизделий в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе деловой встречи
Торгпреда РФ в республике Константина Злыгостева с делегацией Новосибирской области во главе с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андреем Гончаровым.
"Стороны также обсудили уровень развития промплощадок Узбекистана. Так, одна из представленных компаний — ООО "Здравмедтех-Н" — при поддержке Торгпредства изучает возможности локализации производства медизделий на территории республики", — говорится в сообщении Торгового представительства России в Узбекистане.
В составе делегации из Новосибирска — 5 предприятий, специализирующихся в сфере робототехники, производства промышленного оборудования, косметических средств и медицинских изделий.
Андрей Гончаров отметил тенденцию к наращиванию кооперационных связей региона с Узбекистаном, в том числе благодаря логистической доступности и развитой транспортной инфраструктуре Новосибирской области.
В свою очередь, Константин Злыгостев подчеркнул важность усиления межрегионального сотрудничества и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.