https://uz.sputniknews.ru/20230921/novosibirsk-kompaniya-proizvodstvo-medizdeliya-uzbekistan-39157972.html

Российская компания может начать производить медизделия в Узбекистане

Российская компания может начать производить медизделия в Узбекистане

В республику прибыли представители 5 предприятий, осуществляющих деятельность в сфере робототехники, производства промышленного оборудования, косметических средств и медицинских изделий.

2023-09-21T10:27+0500

2023-09-21T10:27+0500

2023-09-21T11:41+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

новосибирск

производство

медицина

торговое представительство

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/15/39157667_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f87e375caad3090d993b417f7a095684.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Новосибирская медицинская компания изучает возможности локализации производства медизделий в Узбекистане. Об этом стало известно в ходе деловой встречи Торгпреда РФ в республике Константина Злыгостева с делегацией Новосибирской области во главе с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андреем Гончаровым.В составе делегации из Новосибирска — 5 предприятий, специализирующихся в сфере робототехники, производства промышленного оборудования, косметических средств и медицинских изделий.Андрей Гончаров отметил тенденцию к наращиванию кооперационных связей региона с Узбекистаном, в том числе благодаря логистической доступности и развитой транспортной инфраструктуре Новосибирской области.В свою очередь, Константин Злыгостев подчеркнул важность усиления межрегионального сотрудничества и участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20230915/biznes-missiya-vologodskaya-oblast-uzbekistan-priyezd-38991301.html

узбекистан

россия

новосибирск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия сотрудничество новосибирск производство медицина торговое представительство экономика