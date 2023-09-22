https://uz.sputniknews.ru/20230922/otravleniye-deti-namangan-oblzdrav-39197608.html

Появилась дополнительная информация об отравлении детей в Наманганской области

Появилась дополнительная информация об отравлении детей в Наманганской области

Управление здравоохранения Наманганской области: В настоящее время состояние детей удовлетворительное, 20 из них выписали из больницы.

2023-09-22T12:01+0500

2023-09-22T12:01+0500

2023-09-22T12:08+0500

общество

узбекистан

наманганская область

отравление

дети

школа

детский сад

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Отравившиеся дети в Наманганской области чувствуют себя удовлетворительно, 20 из них выписали из медучреждения по мере улучшения состояния, сообщили в областном управлении здравоохранения. В сообщении указано, что 21 сентября в 16.00 в приемное отделение Чустского районного медицинского объединения начали поступать дети из детских садов и школ района с жалобами на повышение температуры тела, некоторые из них — на боли в животе, рвоту и диарею. Руководство оперативно сформировало рабочую группу, которая провела проверку. На данный момент 20 детей отпустили домой, поскольку они чувствуют себя хорошо. Состояние остальных детей находится под контролем. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что причиной отравления 71 ребенка, большая часть из которых дошкольники, могли стать препараты йода, которые накануне стали раздавать детям в школах и детских садах для профилактики йододефицита и улучшения их умственного развития. Сообщается, что никто из госпитализированных детей не находится в критическом состоянии. Детали происшествия изучают эксперты. Окончательную информацию предоставят после завершения доследственной проверки.В сообщении также содержится просьба к общественности не распространять ложные и спекулятивные сведения, поскольку до сих пор неизвестно, чем отравились дети.

https://uz.sputniknews.ru/20230922/otravleniye-deti-namangan-minzdrav-geprokuratura-39191698.html

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