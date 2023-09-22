https://uz.sputniknews.ru/20230922/otravleniye-deti-namangan-oblzdrav-39197608.html
Появилась дополнительная информация об отравлении детей в Наманганской области
Появилась дополнительная информация об отравлении детей в Наманганской области
Управление здравоохранения Наманганской области: В настоящее время состояние детей удовлетворительное, 20 из них выписали из больницы.
2023-09-22T12:01+0500
2023-09-22T12:01+0500
2023-09-22T12:08+0500
общество
узбекистан
наманганская область
отравление
дети
школа
детский сад
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Отравившиеся дети в Наманганской области чувствуют себя удовлетворительно, 20 из них выписали из медучреждения по мере улучшения состояния, сообщили в областном управлении здравоохранения. В сообщении указано, что 21 сентября в 16.00 в приемное отделение Чустского районного медицинского объединения начали поступать дети из детских садов и школ района с жалобами на повышение температуры тела, некоторые из них — на боли в животе, рвоту и диарею. Руководство оперативно сформировало рабочую группу, которая провела проверку. На данный момент 20 детей отпустили домой, поскольку они чувствуют себя хорошо. Состояние остальных детей находится под контролем. Ранее в социальных сетях распространилась информация, что причиной отравления 71 ребенка, большая часть из которых дошкольники, могли стать препараты йода, которые накануне стали раздавать детям в школах и детских садах для профилактики йододефицита и улучшения их умственного развития. Сообщается, что никто из госпитализированных детей не находится в критическом состоянии. Детали происшествия изучают эксперты. Окончательную информацию предоставят после завершения доследственной проверки.В сообщении также содержится просьба к общественности не распространять ложные и спекулятивные сведения, поскольку до сих пор неизвестно, чем отравились дети.
https://uz.sputniknews.ru/20230922/otravleniye-deti-namangan-minzdrav-geprokuratura-39191698.html
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общество узбекистан наманганская область минздрав узбекистана школа детский сад
общество узбекистан наманганская область минздрав узбекистана школа детский сад
Появилась дополнительная информация об отравлении детей в Наманганской области
12:01 22.09.2023 (обновлено: 12:08 22.09.2023)
Управление здравоохранения Наманганской области: В настоящее время состояние детей удовлетворительное, 20 из них выписали из больницы.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Отравившиеся дети в Наманганской области чувствуют себя удовлетворительно, 20 из них выписали из медучреждения по мере улучшения состояния, сообщили
в областном управлении здравоохранения.
В сообщении указано, что 21 сентября в 16.00 в приемное отделение Чустского районного медицинского объединения начали поступать дети из детских садов и школ района с жалобами на повышение температуры тела, некоторые из них — на боли в животе, рвоту и диарею.
Руководство оперативно сформировало рабочую группу, которая провела проверку. На данный момент 20 детей отпустили домой, поскольку они чувствуют себя хорошо. Состояние остальных детей находится под контролем.
Ранее в социальных сетях распространилась информация, что причиной отравления 71 ребенка, большая часть из которых дошкольники, могли стать препараты йода, которые накануне стали раздавать детям в школах и детских садах для профилактики йододефицита и улучшения их умственного развития.
"Дети принимали этот препарат и в других районах нашей области. Никаких нежелательных явлений у них не наблюдалось. Заявлений не поступало", — говорится в сообщении.
Сообщается, что никто из госпитализированных детей не находится в критическом состоянии. Детали происшествия изучают эксперты. Окончательную информацию предоставят после завершения доследственной проверки.
В сообщении также содержится просьба к общественности не распространять ложные и спекулятивные сведения, поскольку до сих пор неизвестно, чем отравились дети.