Танец души и любви вернулся в Ташкент — дата и место показа
15:19 22.09.2023 (обновлено: 16:08 22.09.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевБалет Лазги на сцене Большого театра в Москве.
© Sputnik / Владимир Алексеев
В столице Узбекистана пройдут первые показы знаменитого балетного спектакля после гастрольных поездок.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. 4 и 5 ноября 2023 года на сцене Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте будет представлен балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви", сообщает Фонд развития культуры и искусства.
"Это будут первые показы спектакля в Узбекистане после гастрольных поездок, которые прошли с невероятным успехом. Балет "Лазги. Танец души и любви" был показан российскому зрителю на сцене Александрийского театра (Санкт-Петербург) и на исторической сцене Большого театра (Москва)", —говорится в сообщении.
Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
"История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость, и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом", — указано в сообщении.
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