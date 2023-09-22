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https://uz.sputniknews.ru/20230922/tashkent-balet-lazgi-gabt-navoi-39215335.html
Танец души и любви вернулся в Ташкент — дата и место показа
Танец души и любви вернулся в Ташкент — дата и место показа
В столице Узбекистана пройдут первые показы знаменитого балетного спектакля после гастрольных поездок.
2023-09-22T15:19+0500
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узбекистан
узбекская культура
балет
спектакль
лазги
ташкент
габт
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. 4 и 5 ноября 2023 года на сцене Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте будет представлен балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви", сообщает Фонд развития культуры и искусства. Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.
https://uz.sputniknews.ru/20230911/matvienko-lazgi-bolshoy-teatr-38770713.html
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узбекистан узбекская культура общество балет спектакль лазги ташкент габт
узбекистан узбекская культура общество балет спектакль лазги ташкент габт

Танец души и любви вернулся в Ташкент — дата и место показа

15:19 22.09.2023 (обновлено: 16:08 22.09.2023)
© Sputnik / Владимир АлексеевБалет Лазги на сцене Большого театра в Москве.
Балет Лазги на сцене Большого театра в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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В столице Узбекистана пройдут первые показы знаменитого балетного спектакля после гастрольных поездок.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. 4 и 5 ноября 2023 года на сцене Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте будет представлен балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви", сообщает Фонд развития культуры и искусства.

"Это будут первые показы спектакля в Узбекистане после гастрольных поездок, которые прошли с невероятным успехом. Балет "Лазги. Танец души и любви" был показан российскому зрителю на сцене Александрийского театра (Санкт-Петербург) и на исторической сцене Большого театра (Москва)", —говорится в сообщении.

Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

"История хорезмского танца, олицетворяющего собой народную мудрость, и окутанного множеством тайн и загадок, насчитывает три тысячи лет. Захватывающая энергетика, зажигательные движения, уникальный стиль, основанный на сложном рисунке танца, — все это делает лазги выдающимся культурным феноменом", — указано в сообщении.

Саида Мирзиёева и Валентина Матвиенко на премьере балета Лазги в большом Театре в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.09.2023
"Мы условились, что "Лазги" приедет еще" — Матвиенко
11 сентября, 13:07
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