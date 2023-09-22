https://uz.sputniknews.ru/20230922/tashkent-balet-lazgi-gabt-navoi-39215335.html

Танец души и любви вернулся в Ташкент — дата и место показа

Танец души и любви вернулся в Ташкент — дата и место показа

В столице Узбекистана пройдут первые показы знаменитого балетного спектакля после гастрольных поездок.

2023-09-22T15:19+0500

2023-09-22T15:19+0500

2023-09-22T16:08+0500

узбекистан

узбекская культура

балет

спектакль

лазги

ташкент

габт

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0b/38771905_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b15d622c3a67bd35763c639900b3eec1.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. 4 и 5 ноября 2023 года на сцене Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте будет представлен балетный спектакль "Лазги. Танец души и любви", сообщает Фонд развития культуры и искусства. Постановка известного немецкого хореографа и балетмейстера Рауля Раймондо Ребека посвящена древнему народному танцу лазги, который в 2019 году включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

https://uz.sputniknews.ru/20230911/matvienko-lazgi-bolshoy-teatr-38770713.html

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан узбекская культура общество балет спектакль лазги ташкент габт