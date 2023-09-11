https://uz.sputniknews.ru/20230911/matvienko-lazgi-bolshoy-teatr-38770713.html

"Мы условились, что "Лазги" приедет еще" — Матвиенко

"Мы условились, что "Лазги" приедет еще" — Матвиенко

Председатель Совета Федерации посетила московскую премьеру балета "Лазги" и рассказала о своих впечатлениях.

2023-09-11T13:07+0500

2023-09-11T13:07+0500

2023-09-11T13:27+0500

узбекистан

россия

валентина матвиенко

лазги

балет

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Накануне в Москве в Большом театре с триумфом прошел показ балета "Лазги. Танец души и любви". На московской премьере балета побывала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.Напомним, автором идеи балета "Лазги" стала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Она также приехала в Москву. Перед представлением Саида Мирзиёева встретилась с Валентиной Матвиенко.Спикер Совфеда пригласила труппу ГАБТ им. "Навои" вновь приехать в Россию с этой постановкой, показать "Лазги" не только в Москве, но и в других регионах.Хорезмский танец лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.Премьера спектакля состоялась в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им.Навои.Российская премьера спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае и Стамбуле.

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узбекистан россия культура москва большой театр балет лазги саида мирзиёева председатель совета федерации федерального собрания валентина матвиенко премьера балета впечатления приедет еще приглашение