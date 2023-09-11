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"Мы условились, что "Лазги" приедет еще" — Матвиенко
"Мы условились, что "Лазги" приедет еще" — Матвиенко
Председатель Совета Федерации посетила московскую премьеру балета "Лазги" и рассказала о своих впечатлениях.
2023-09-11T13:07+0500
2023-09-11T13:07+0500
2023-09-11T13:27+0500
узбекистан
россия
валентина матвиенко
лазги
балет
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Накануне в Москве в Большом театре с триумфом прошел показ балета "Лазги. Танец души и любви". На московской премьере балета побывала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.Напомним, автором идеи балета "Лазги" стала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Она также приехала в Москву. Перед представлением Саида Мирзиёева встретилась с Валентиной Матвиенко.Спикер Совфеда пригласила труппу ГАБТ им. "Навои" вновь приехать в Россию с этой постановкой, показать "Лазги" не только в Москве, но и в других регионах.Хорезмский танец лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.Премьера спектакля состоялась в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им.Навои.Российская премьера спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае и Стамбуле.
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узбекистан россия культура москва большой театр балет лазги саида мирзиёева председатель совета федерации федерального собрания валентина матвиенко премьера балета впечатления приедет еще приглашение
узбекистан россия культура москва большой театр балет лазги саида мирзиёева председатель совета федерации федерального собрания валентина матвиенко премьера балета впечатления приедет еще приглашение
"Мы условились, что "Лазги" приедет еще" — Матвиенко
13:07 11.09.2023 (обновлено: 13:27 11.09.2023)
Председатель Совета Федерации посетила московскую премьеру балета "Лазги" и рассказала о своих впечатлениях.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Накануне в Москве в Большом театре с триумфом прошел показ балета "Лазги. Танец души и любви". На московской премьере балета побывала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.
"Я правда нахожусь под большим впечатлением. Потрясающая труппа национального балета Узбекистана, совершенно уникальная сценография, работа света, музыка. Этот танец души, любви, он настолько яркий, настолько глубокий и в то же время пронизан национальным колоритом", - поделилась она с журналистами после спектакля.
Напомним, автором идеи балета "Лазги" стала помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева. Она также приехала в Москву. Перед представлением Саида Мирзиёева встретилась с Валентиной Матвиенко.
Спикер Совфеда пригласила труппу ГАБТ им. "Навои" вновь приехать в Россию с этой постановкой, показать "Лазги" не только в Москве, но и в других регионах.
"Мы условились, что обязательно балет Лазги приедет еще в Россию. Может быть, не только в Москву, я очень хочу, чтобы он приехал в Петербург в Мариинский театр, и в другие регионы. С Саидой Шавкатовной мы обсудили это и, надеюсь, будем продолжать эту работу", - сказала она.
Хорезмский танец лазги, включенный
в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.
Авторы решили создать целостную композицию, соединив
передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.
Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.
Премьера спектакля состоялась
в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им.Навои.
Российская премьера
спектакля состоялась 7 июня на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.
Ранее премьеры балета "Лазги" прошли в Дубае
и Стамбуле.