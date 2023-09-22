В Ташкенте открылась выставка российского образования — фото, видео

"Российское образование действительно открывает двери и дает ключи ко многому. Оно учит думать, искать ответы на сложные вопросы и никогда не останавливаться в своем развитии. Студенты из Узбекистана занимают одно из первых мест по получению российского образования. Сейчас 57 тыс. студентов из Узбекистана учатся в России и думаю, это число может увеличиться", — сказал Олег Мальгинов.