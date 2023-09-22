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https://uz.sputniknews.ru/20230922/tashkent-vystavka-obrazovaniye-rossiya-39206419.html
В Ташкенте открылась выставка российского образования — фото, видео
В Ташкенте открылась выставка российского образования — фото, видео
Главная цель выставки-ярмарки – показать достижения в области высшего образования, привлечь выпускников школ к российским образовательным программам.
2023-09-22T13:44+0500
2023-09-22T13:59+0500
узбекистан
россия
ташкент
выставка
образование
общество
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Ташкенте 22-23 сентября при поддержке Россотрудничества проходит выставка-ярмарка, на которую приехали представители 53 российских вузов, сообщает корреспондент Sputnik.В ее торжественном открытии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова.Главная цель выставки-ярмарки — показать достижения в области высшего образования, привлечь выпускников школ к российским образовательным программам.По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, выставка ознакомит узбекистанских абитуриентов с разными университетами, образовательными программами и регионами Российской Федерации.Sputnik Узбекистан является информационным партнером данного мероприятия.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Самарканде пройдет Международный образовательный форум.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент россия выставка образование общество фото видео
узбекистан ташкент россия выставка образование общество фото видео

В Ташкенте открылась выставка российского образования — фото, видео

13:44 22.09.2023 (обновлено: 13:59 22.09.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылась выставка российского образования.
В Ташкенте открылась выставка российского образования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Главная цель выставки-ярмарки — показать достижения в области высшего образования, привлечь выпускников школ к российским образовательным программам.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Ташкенте 22-23 сентября при поддержке Россотрудничества проходит выставка-ярмарка, на которую приехали представители 53 российских вузов, сообщает корреспондент Sputnik.
В ее торжественном открытии приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахло Турдикулова.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылась выставка российского образования.
В Ташкенте открылась выставка российского образования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
В Ташкенте открылась выставка российского образования.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Главная цель выставки-ярмарки — показать достижения в области высшего образования, привлечь выпускников школ к российским образовательным программам.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте открылась выставка российского образования.
В Ташкенте открылась выставка российского образования. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2023
В Ташкенте открылась выставка российского образования.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

"Российское образование действительно открывает двери и дает ключи ко многому. Оно учит думать, искать ответы на сложные вопросы и никогда не останавливаться в своем развитии. Студенты из Узбекистана занимают одно из первых мест по получению российского образования. Сейчас 57 тыс. студентов из Узбекистана учатся в России и думаю, это число может увеличиться", — сказал Олег Мальгинов.

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова, выставка ознакомит узбекистанских абитуриентов с разными университетами, образовательными программами и регионами Российской Федерации.

"Нам важно, чтобы ребята из Узбекистана видели всю палитру возможностей, которую предоставляет Российская Федерация. Чтобы они могли получить образование в лучших вузах России и быть полезными для развития своего государства", — заявил он.

Sputnik Узбекистан является информационным партнером данного мероприятия.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Самарканде пройдет Международный образовательный форум.
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