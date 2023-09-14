https://uz.sputniknews.ru/20230914/samarkand-mejdunarodnyy-obrazovatelnyy-forum-38977803.html
В Самарканде пройдет Международный образовательный форум — что обсудят
В Самарканде пройдет Международный образовательный форум — что обсудят
Мероприятие соберет более 1200 национальных и зарубежных экспертов в сфере туризма из более чем 30 стран мира
2023-09-14T22:07+0500
2023-09-14T22:07+0500
2023-09-14T22:07+0500
узбекистан
самарканд
форум
образование
эксперт
туризм
наука
инновации
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Самарканде пройдет Международный образовательный форум "Глобальный форум по образованию: Основы развития туризма", сообщает Министерство туризма. Он состоится 19 октября в туристическом центре Silk Road. Форум планируют провести в рамках 25-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (GA25 UNWTO).Эксперты обсудят актуальные вопросы, связанные с инновациями в сфере образования, науки и туризма. Кроме того, состоится вручение премии Ulysses Awards UNWTO, которая поддерживает достижения и инициативы в указанных сферах.Ранее мы сообщали, что российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию. Международный институт охраны труда (Россия) при поддержке Россотрудничества проведет курсы повышения квалификации для школьных учителей. Занятия пройдут на базе Ташкентской медицинской академии с 9 по 13 октября.
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узбекистан самарканд международный образовательный форум национальные и зарубежные эксперты туризм образование наука генеральная ассамблея всемирной туристской организации оон unwto инновации премия ulysses awards unwto
узбекистан самарканд международный образовательный форум национальные и зарубежные эксперты туризм образование наука генеральная ассамблея всемирной туристской организации оон unwto инновации премия ulysses awards unwto
В Самарканде пройдет Международный образовательный форум — что обсудят
Мероприятие соберет более 1200 национальных и зарубежных экспертов в сфере туризма из более чем 30 стран мира.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Самарканде пройдет Международный образовательный форум "Глобальный форум по образованию: Основы развития туризма", сообщает Министерство туризма
. Он состоится 19 октября в туристическом центре Silk Road.
Форум планируют провести в рамках 25-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (GA25 UNWTO).
Эксперты обсудят актуальные вопросы, связанные с инновациями в сфере образования, науки и туризма.
Кроме того, состоится вручение премии Ulysses Awards UNWTO, которая поддерживает достижения и инициативы в указанных сферах.
Международный институт охраны труда (Россия) при поддержке Россотрудничества проведет курсы повышения квалификации для школьных учителей. Занятия пройдут на базе Ташкентской медицинской академии с 9 по 13 октября.