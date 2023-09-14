https://uz.sputniknews.ru/20230914/samarkand-mejdunarodnyy-obrazovatelnyy-forum-38977803.html

В Самарканде пройдет Международный образовательный форум — что обсудят

В Самарканде пройдет Международный образовательный форум — что обсудят

Мероприятие соберет более 1200 национальных и зарубежных экспертов в сфере туризма из более чем 30 стран мира

2023-09-14T22:07+0500

2023-09-14T22:07+0500

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узбекистан

самарканд

форум

образование

эксперт

туризм

наука

инновации

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Самарканде пройдет Международный образовательный форум "Глобальный форум по образованию: Основы развития туризма", сообщает Министерство туризма. Он состоится 19 октября в туристическом центре Silk Road. Форум планируют провести в рамках 25-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (GA25 UNWTO).Эксперты обсудят актуальные вопросы, связанные с инновациями в сфере образования, науки и туризма. Кроме того, состоится вручение премии Ulysses Awards UNWTO, которая поддерживает достижения и инициативы в указанных сферах.Ранее мы сообщали, что российские специалисты помогут учителям Узбекистана повысить квалификацию. Международный институт охраны труда (Россия) при поддержке Россотрудничества проведет курсы повышения квалификации для школьных учителей. Занятия пройдут на базе Ташкентской медицинской академии с 9 по 13 октября.

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