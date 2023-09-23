https://uz.sputniknews.ru/20230923/magnitnaya-burya-vrach-rekomendatsii-39238791.html

Как магнитная буря может влиять на организм

Как магнитная буря может влиять на организм

Во время магнитной бури нужно избегать стресса и пить больше воды.

2023-09-23T22:06+0500

2023-09-23T22:06+0500

2023-09-23T22:06+0500

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Влияние магнитных бурь на организм человека – вопрос спорный и не до конца изученный, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков радио Sputnik.По его словам, перепады температуры и атмосферного давления сильнее отражаются на самочувствии, чем геомагнитные возмущения.По его мнению, чувствительность к геомагнитным возмущениям может иметь психологическую причину.Также он рассказал, что делать в периоды магнитных бурь, чтобы смягчить их воздействие на организм.Также он рекомендовал в такие дни уделять больше внимания контролю артериального давления и раньше ложиться спать.Что стоит и не стоит делать во время магнитной бури — инфографика

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