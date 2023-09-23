Как магнитная буря может влиять на организм
Во время магнитной бури нужно избегать стресса и пить больше воды.
Влияние магнитных бурь на организм человека – вопрос спорный и не до конца изученный, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков радио Sputnik.
По его словам, перепады температуры и атмосферного давления сильнее отражаются на самочувствии, чем геомагнитные возмущения.
"Большее влияние на организм человека все-таки оказывают перепады температур и атмосферное давление, а магнитное воздействие – вопрос спорный. Магнитные бури – это выброс солнечной энергии, заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли, в результате чего в нем происходят изменения, и это должно воздействовать на человека. Может быть, зависимость и есть, но пока это не доказано, нет научной доказательной базы", – объяснил специалист.
По его мнению, чувствительность к геомагнитным возмущениям может иметь психологическую причину.
"Имеется зависимость психологическая: когда человеку плохо и ему сказали, что есть магнитная буря, он это замечает и связывает. По идее, на здоровых людей это не влияет. Чувствительны именно те лица, которые имеют проблемы со здоровьем, прежде всего сердечно-сосудистые заболевания – гипертонию, ишемическую болезнь сердца", – указал эксперт.
Также он рассказал, что делать в периоды магнитных бурь, чтобы смягчить их воздействие на организм.
"Если люди метеозависимы и обращают внимание на магнитные бури, у них могут быть мигренеподобные боли, сердцебиение, изменение артериального давления в сторону повышения или понижения. Можно посоветовать в этот день избегать стрессов, ограничивать физические и умственные нагрузки, пить больше воды, стараться меньше употреблять острой пищи, отказаться от алкоголя", — перечислил Горенков.
Также он рекомендовал в такие дни уделять больше внимания контролю артериального давления и раньше ложиться спать.