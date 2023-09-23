https://uz.sputniknews.ru/20230923/otabek-umarov-vstrecha-sportsmeny-aziatskiye-igry-39245863.html

Отабек Умаров встретился с участниками Азиатских игр из Узбекистана — фото

Отабек Умаров встретился с участниками Азиатских игр из Узбекистана — фото

Он примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.

2023-09-23T15:37+0500

2023-09-23T15:37+0500

2023-09-23T15:37+0500

спорт

китай

узбекистан

азиатские игры

фото

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров посетил Деревню спортсменов Азиатских игр Ханчжоу-2022 и осмотрел штаб-квартиру делегации Узбекистана, сообщает НОК.Его сопровождали министр Молодёжной политики и спорта Адхам Икрамов и руководство Национального Олимпийского комитета Узбекистана во главе с Ойбеком Касимовым.Умаров ознакомился с условиями, созданными в Деревне спортсменов, включая транспортно-логистическую систему, помещения, где проживают и питаются атлеты, медицинское отделение, залы для тренировок и соревнований.Сегодня Отабек Умаров примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20230921/sbornaya-uzbekistana-vyexala-v-kitay-39182026.html

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