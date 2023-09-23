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https://uz.sputniknews.ru/20230923/otabek-umarov-vstrecha-sportsmeny-aziatskiye-igry-39245863.html
Отабек Умаров встретился с участниками Азиатских игр из Узбекистана — фото
Отабек Умаров встретился с участниками Азиатских игр из Узбекистана — фото
Он примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.
2023-09-23T15:37+0500
2023-09-23T15:37+0500
спорт
китай
узбекистан
азиатские игры
фото
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров посетил Деревню спортсменов Азиатских игр Ханчжоу-2022 и осмотрел штаб-квартиру делегации Узбекистана, сообщает НОК.Его сопровождали министр Молодёжной политики и спорта Адхам Икрамов и руководство Национального Олимпийского комитета Узбекистана во главе с Ойбеком Касимовым.Умаров ознакомился с условиями, созданными в Деревне спортсменов, включая транспортно-логистическую систему, помещения, где проживают и питаются атлеты, медицинское отделение, залы для тренировок и соревнований.Сегодня Отабек Умаров примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20230921/sbornaya-uzbekistana-vyexala-v-kitay-39182026.html
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спорт китай узбекистан азиатские игры фото
спорт китай узбекистан азиатские игры фото

Отабек Умаров встретился с участниками Азиатских игр из Узбекистана — фото

15:37 23.09.2023
© НОКВице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2023
© НОК
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Он также примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров посетил Деревню спортсменов Азиатских игр Ханчжоу-2022 и осмотрел штаб-квартиру делегации Узбекистана, сообщает НОК.
Его сопровождали министр Молодёжной политики и спорта Адхам Икрамов и руководство Национального Олимпийского комитета Узбекистана во главе с Ойбеком Касимовым.
© НОКВице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2023
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
© НОК
Умаров ознакомился с условиями, созданными в Деревне спортсменов, включая транспортно-логистическую систему, помещения, где проживают и питаются атлеты, медицинское отделение, залы для тренировок и соревнований.
© НОКВице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2023
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
© НОК

"Вице-президент ОСА побеседовал со спортсменами и тренерами, которые в настоящее время живут в Деревне спортсменов. Он пожелал им удачи в предстоящих соревнованиях" — говорится в сообщении.

© НОК
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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© НОК
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Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана - Sputnik Узбекистан
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Сегодня Отабек Умаров примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.
Делегация Узбекистана отправилась в Китай для участия в Азиатских играх Ханчжоу-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2023
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