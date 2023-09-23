Отабек Умаров встретился с участниками Азиатских игр из Узбекистана — фото
© НОКВице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
© НОК
Он также примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров посетил Деревню спортсменов Азиатских игр Ханчжоу-2022 и осмотрел штаб-квартиру делегации Узбекистана, сообщает НОК.
Его сопровождали министр Молодёжной политики и спорта Адхам Икрамов и руководство Национального Олимпийского комитета Узбекистана во главе с Ойбеком Касимовым.
© НОКВице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
© НОК
Умаров ознакомился с условиями, созданными в Деревне спортсменов, включая транспортно-логистическую систему, помещения, где проживают и питаются атлеты, медицинское отделение, залы для тренировок и соревнований.
© НОКВице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
Вице-президент ОСА ознакомился с условиями, созданными в штаб-квартире делегации Узбекистана
© НОК
"Вице-президент ОСА побеседовал со спортсменами и тренерами, которые в настоящее время живут в Деревне спортсменов. Он пожелал им удачи в предстоящих соревнованиях" — говорится в сообщении.
© НОК
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© НОК
Сегодня Отабек Умаров примет участие в торжественной церемонии открытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022 в составе руководства Олимпийского совета Азии.
21 сентября, 18:03