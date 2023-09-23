https://uz.sputniknews.ru/20230923/ukraina-tanki-abrams-boyesposobnost-mneniye-39248942.html
Глава украинской разведки: Танки Abrams долго не проживут на поле боя
Глава украинской разведки: Танки Abrams долго не проживут на поле боя
В Киеве считают, что танки Abrams "долго не протянут", а также признают явные преимущества российской армии.
2023-09-23T17:15+0500
2023-09-23T17:15+0500
2023-09-23T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ожидаемые Киевом танки Abrams "долго не проживут" на фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.Глава украинской разведки также указал, что и ожидаемые украинским командованием дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. По его словам, Вашингтон должен поставлять "по меньшей мере сотни" единиц этого оружия для достижения положительного для Киева эффекта.Вместе с тем, Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна".Накануне Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным СМИ, первая партия будет включать 10 машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, пообещав, что они прибудут к моменту поставки танков Abrams.Напомним, что ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.
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спецоперация украина россия сша всу нато владимир путин джо байден в мире вооружение танки
спецоперация украина россия сша всу нато владимир путин джо байден в мире вооружение танки
Глава украинской разведки: Танки Abrams долго не проживут на поле боя
В Киеве считают, что танки Abrams "долго не протянут", а также признают явные преимущества российской армии.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Ожидаемые Киевом танки Abrams "долго не проживут" на фронте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
"Они (танки Abrams. — Прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут", — поделился он в интервью порталу Warzone.
Глава украинской разведки также указал, что и ожидаемые украинским командованием дальнобойные ракеты ATACMS "не изменят ситуацию" на фронте. По его словам, Вашингтон должен поставлять "по меньшей мере сотни" единиц этого оружия для достижения положительного для Киева эффекта.
Вместе с тем, Буданов признал явные преимущества российской армии, отметив, что борьба с ее авиацией с помощью систем ПВО "очень затратна и неэффективна".
Накануне Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным СМИ, первая партия будет включать 10 машин. В начале сентября Пентагон также объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном, пообещав, что они прибудут к моменту поставки танков Abrams.
Напомним, что ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
В частности, попытка наступления Киева привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 — они должны были стать главной ударной силой ВСУ.