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https://uz.sputniknews.ru/20230923/zapusk-aviareys-deli-tashkent-39237471.html
Индийская авиакомпания запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент — расписание полетов
Индийская авиакомпания запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент — расписание полетов
Полеты будут осуществлять на самолетах А-320 четыре раза в неделю
2023-09-23T10:31+0500
2023-09-23T10:31+0500
узбекистан
ташкент
индия
дели
полеты
самолет
лоукостер
общество
экономика
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне индийская авиакомпания IndiGo совершила первый рейс по маршруту Дели – Ташкент – Дели, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Регулярные рейсы будут осуществлять на комфортабельных самолетах А-320 с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер со штаб-квартирой в городе Гургаон (Индия). Это крупнейший воздушный перевозчик на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.
https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-airways-reys-tashkent-ankara-39076956.html
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узбекистан ташкент индия дели полеты самолет лоукостер общество экономика uzbekistan airports.
узбекистан ташкент индия дели полеты самолет лоукостер общество экономика uzbekistan airports.

Индийская авиакомпания запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент — расписание полетов

10:31 23.09.2023
© © Foto : Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Индийская авиакомпания IndiGo запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент
Индийская авиакомпания IndiGo запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2023
© © Foto : Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
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Полеты будут осуществлять на самолетах А-320 четыре раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне индийская авиакомпания IndiGo совершила первый рейс по маршруту Дели – Ташкент – Дели, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
"В 23:09 по ташкентскому времени самолет с 167 пассажирами на борту приземлился в столичном аэропорту. По традиции, воздушное судно торжественно встретили водной аркой. Пассажиров на вылет в Дели ждала праздничная регистрация", — говорится в сообщении.
Регулярные рейсы будут осуществлять на комфортабельных самолетах А-320 с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
© Uzbekistan airports
Авиакомпания IndiGo запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Uzbekistan airports
© Uzbekistan airports
Авиакомпания IndiGo запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент - Sputnik Узбекистан
2/4
© Uzbekistan airports
© Uzbekistan airports
Авиакомпания IndiGo запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент - Sputnik Узбекистан
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© Uzbekistan airports
© Uzbekistan airports
Авиакомпания IndiGo запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент - Sputnik Узбекистан
4/4
© Uzbekistan airports
1/4
© Uzbekistan airports
2/4
© Uzbekistan airports
3/4
© Uzbekistan airports
4/4
© Uzbekistan airports
IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер со штаб-квартирой в городе Гургаон (Индия). Это крупнейший воздушный перевозчик на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.
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