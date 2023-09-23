Индийская авиакомпания запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент — расписание полетов

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне индийская авиакомпания IndiGo совершила первый рейс по маршруту Дели – Ташкент – Дели, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Регулярные рейсы будут осуществлять на комфортабельных самолетах А-320 с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер со штаб-квартирой в городе Гургаон (Индия). Это крупнейший воздушный перевозчик на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.
Полеты будут осуществлять на самолетах А-320 четыре раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне индийская авиакомпания IndiGo совершила первый рейс по маршруту Дели – Ташкент – Дели, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
"В 23:09 по ташкентскому времени самолет с 167 пассажирами на борту приземлился в столичном аэропорту. По традиции, воздушное судно торжественно встретили водной аркой. Пассажиров на вылет в Дели ждала праздничная регистрация", — говорится в сообщении.
Регулярные рейсы будут осуществлять на комфортабельных самолетах А-320 с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер со штаб-квартирой в городе Гургаон (Индия). Это крупнейший воздушный перевозчик на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.