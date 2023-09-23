https://uz.sputniknews.ru/20230923/zapusk-aviareys-deli-tashkent-39237471.html

Индийская авиакомпания запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент — расписание полетов

Индийская авиакомпания запустила прямые рейсы из Дели в Ташкент — расписание полетов

Полеты будут осуществлять на самолетах А-320 четыре раза в неделю

2023-09-23T10:31+0500

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узбекистан

ташкент

индия

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лоукостер

общество

экономика

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне индийская авиакомпания IndiGo совершила первый рейс по маршруту Дели – Ташкент – Дели, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Регулярные рейсы будут осуществлять на комфортабельных самолетах А-320 с частотой четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.IndiGo — индийская частная авиакомпания-лоукостер со штаб-квартирой в городе Гургаон (Индия). Это крупнейший воздушный перевозчик на территории страны по числу регулярных рейсов и количеству самолетов.

https://uz.sputniknews.ru/20230919/uzbekistan-airways-reys-tashkent-ankara-39076956.html

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