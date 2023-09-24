https://uz.sputniknews.ru/20230924/39255569.html
Узбекские ученые, которых не пустили в Молдову, вернулись на родину
Узбекские ученые, которых не пустили в Молдову, вернулись на родину
В аэропорту Кишинева более полутора суток удерживали группу ученых-русистов из нескольких стран, включая Узбекистан.
2023-09-24T12:02+0500
2023-09-24T12:02+0500
2023-09-24T12:20+0500
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ученые из Узбекистана и других стран, которым запретили въезд в Молдову, благополучно вернулись домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского университета дружбы народов (РУДН).Напомним, группу ученых-русистов, среди которых были исследователи из Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана и Казахстана, задержали в аэропорту Кишинева. У 21 члена группы изъяли паспорта без объяснения причин и обстоятельств.Более полутора суток их держали в зоне ожидания аэропорта, после чего депортировали в Турцию, где им вернули паспорта, а в документах была отметка "Не доказана цель визита".Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдову официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ.Напомним, 20 сентября в пресс-службе молдавской погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из России и Центральной Азии не пустили в Молдову.
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узбекистан таджикистан кишинев молдова приднестровье россия беларусь ученые русисты конференция
узбекистан таджикистан кишинев молдова приднестровье россия беларусь ученые русисты конференция
Узбекские ученые, которых не пустили в Молдову, вернулись на родину
12:02 24.09.2023 (обновлено: 12:20 24.09.2023)
В аэропорту Кишинева более полутора суток удерживали группу ученых-русистов из нескольких стран, включая Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Ученые из Узбекистана и других стран, которым запретили въезд в Молдову, благополучно вернулись домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского университета дружбы народов (РУДН).
Напомним, группу ученых-русистов, среди которых были исследователи из Узбекистана, России, Беларуси, Таджикистана и Казахстана, задержали в аэропорту Кишинева. У 21 члена группы изъяли паспорта без объяснения причин и обстоятельств.
Более полутора суток их держали в зоне ожидания аэропорта, после чего депортировали в Турцию, где им вернули паспорта, а в документах была отметка "Не доказана цель визита".
"Из Стамбула ученые самостоятельно вылетели в родные города", - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявляли, что Москва расценивает недопуск группы ученых в Молдову официальным Кишиневом как откровенно враждебный шаг по отношению к России и странам СНГ.
Напомним, 20 сентября в пресс-службе молдавской погранполиции сообщили, что следовавшую в Приднестровье на конференцию по русскому языку группу ученых из России и Центральной Азии не пустили в Молдову.