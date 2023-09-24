https://uz.sputniknews.ru/20230924/mirziyoev-soboleznovaniya-napolitano-39257672.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии

Узбекский лидер передал слова сочувствия и поддержки близким покойного и всему народу Италии.

2023-09-24T15:17+0500

2023-09-24T15:17+0500

2023-09-24T15:17+0500

узбекистан

политика

италия

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки народу Италии и родным покойного, сообщает пресс-служба.Джорджо Наполитано, 11-й президент Италии, скончался 22 сентября на 99-м году жизни.

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