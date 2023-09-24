https://uz.sputniknews.ru/20230924/mirziyoev-soboleznovaniya-napolitano-39257672.html
Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии
Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии
Узбекский лидер передал слова сочувствия и поддержки близким покойного и всему народу Италии.
2023-09-24T15:17+0500
2023-09-24T15:17+0500
2023-09-24T15:17+0500
узбекистан
политика
италия
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки народу Италии и родным покойного, сообщает пресс-служба.Джорджо Наполитано, 11-й президент Италии, скончался 22 сентября на 99-м году жизни.
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узбекистан политика президент шавкат мирзиёев соболезнование джорджо наполитано
узбекистан политика президент шавкат мирзиёев соболезнование джорджо наполитано
Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии
Узбекский лидер передал слова сочувствия и поддержки близким покойного и всему народу Италии.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Италии Джорджо Наполитано, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего Президента страны, крупного государственного и общественного деятеля, сенатора Джорджо Наполитано", — говорится в сообщении.
Президент Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки народу Италии и родным покойного, сообщает пресс-служба.
Джорджо Наполитано, 11-й президент Италии, скончался 22 сентября на 99-м году жизни.