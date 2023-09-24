https://uz.sputniknews.ru/20230924/pvo-rf-sbila-ukrainskiy-mi-8-39268575.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 дронов - МО РФ

Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 15 дронов - МО РФ

Среди сбитых снарядов - РСЗО HIMARS и противорадарные ракеты HARM.

2023-09-24T19:17+0500

2023-09-24T19:17+0500

2023-09-24T19:17+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 над Клещеевкой, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Кроме того, ПВО сбили 15 беспилотников, 8 снарядов РСЗО HIMARS и 3 противорадарные ракеты HARM. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 477 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7082 беспилотных летательных аппарата, 438 зенитных ракетных комплексов, 12104 танка и других боевых бронированных машин, 1155 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6515 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13397 единиц специальной военной автомобильной техники.

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