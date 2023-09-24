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https://uz.sputniknews.ru/20230924/saida-mirziyoeva-deti-chust-39255129.html
Саида Мирзиёева навестила пострадавших детей в Чусте
Саида Мирзиёева навестила пострадавших детей в Чусте
Помощник президента также провела встречу с руководителями профильных ведомств, где обсудила сложившуюся ситуацию.
2023-09-24T10:49+0500
2023-09-24T11:10+0500
узбекистан
общество
наманганская область
дети
саида мирзиёева
отравление
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева по поручению главы государства побывала в Наманганской области и навестила детей, отравившихся препаратом йода. Об этом она написала в своем Telegram-канале.Саида Мирзиёева побывала в больнице, где лечатся пострадавшие дети, и поговорила с врачами.Сложившуюся ситуацию помощник обсудила с руководителями организаций здравоохранения, СЭС, образования, прокуратуры и других профильных ведомств. Разбирательство продолжается, процесс находится под ее личным контролем, отметила Мирзиёева.Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент глубоко озабочен сложившейся ситуацией и взял ее под личный контроль.Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.
узбекистан
наманганская область
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узбекистан общество наманганская область чуст помощник президента саида мирзиёева дети препарат йода отравление
узбекистан общество наманганская область чуст помощник президента саида мирзиёева дети препарат йода отравление

Саида Мирзиёева навестила пострадавших детей в Чусте

10:49 24.09.2023 (обновлено: 11:10 24.09.2023)
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
© Саида Мирзиёева
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Помощник президента также провела встречу с руководителями профильных ведомств, где обсудила сложившуюся ситуацию.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева по поручению главы государства побывала в Наманганской области и навестила детей, отравившихся препаратом йода. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева побывала в больнице, где лечатся пострадавшие дети, и поговорила с врачами.
"Сегодня мы прибыли в Наманганскую область по личному поручению главы государства. Осмотрели больницу, чтобы увидеть ситуацию своими глазами, получили последнюю информацию о состоянии детей. Радует, что у детей хорошее настроение, все потихоньку выздоравливают, большинство вернулись домой к своим семьям", - написала она.
Сложившуюся ситуацию помощник обсудила с руководителями организаций здравоохранения, СЭС, образования, прокуратуры и других профильных ведомств. Разбирательство продолжается, процесс находится под ее личным контролем, отметила Мирзиёева.
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
Саида Мирзиёева
© Саида Мирзиёева
Ранее пресс-секретарь президента Шерзод Асадов заявил, что президент глубоко озабочен сложившейся ситуацией и взял ее под личный контроль.
Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.
По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.
Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".
Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.
20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через Министерство здравоохранения и Министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.
Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.
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