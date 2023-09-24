https://uz.sputniknews.ru/20230924/utro-uprajneniya-vrach-rekomendatsii-39237987.html

С каких упражнений нужно начинать утро — врач

С каких упражнений нужно начинать утро — врач

Потягивание после сна готовит нервную систему к активной работе

2023-09-24T07:08+0500

2023-09-24T07:08+0500

2023-09-24T07:08+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

зарядка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1436/83/14368385_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c72ffca7624661bed98823582da166a0.jpg

Иногда бывает крайне сложно проснуться утром и настроиться на рабочий лад. Чтобы быстро мобилизовать организм, рекомендуется делать гигиеническую гимнастику, рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко радио Sputnik.Также он рекомендовал по утрам обязательно делать дыхательные упражнения.В заключение он напомнил о важности других видов физической активности в течение дня для сохранения бодрости и поддержания хорошей физической формы.Ранее врач предупредил, чем грозит бессонница после сорока лет.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье мнение эксперта зарядка это интересно