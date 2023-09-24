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С каких упражнений нужно начинать утро — врач
С каких упражнений нужно начинать утро — врач
Потягивание после сна готовит нервную систему к активной работе
2023-09-24T07:08+0500
2023-09-24T07:08+0500
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зарядка
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Иногда бывает крайне сложно проснуться утром и настроиться на рабочий лад. Чтобы быстро мобилизовать организм, рекомендуется делать гигиеническую гимнастику, рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко радио Sputnik.Также он рекомендовал по утрам обязательно делать дыхательные упражнения.В заключение он напомнил о важности других видов физической активности в течение дня для сохранения бодрости и поддержания хорошей физической формы.Ранее врач предупредил, чем грозит бессонница после сорока лет.
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здоровье мнение эксперта зарядка это интересно
здоровье мнение эксперта зарядка это интересно

С каких упражнений нужно начинать утро — врач

07:08 24.09.2023
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗабег по чайным плантациям в Сочи
Забег по чайным плантациям в Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2023
© Sputnik / Артур Лебедев
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Потягивание после сна готовит нервную систему к активной работе.
Иногда бывает крайне сложно проснуться утром и настроиться на рабочий лад. Чтобы быстро мобилизовать организм, рекомендуется делать гигиеническую гимнастику, рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко радио Sputnik.
"Самая полезная зарядка – это утренняя гигиеническая гимнастика. Когда мы просыпаемся, надо начинать зарядку с потягушек. То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения. Утренняя зарядка позволяет мобилизовать нервную систему, чтобы она сказала: "Окей!" После этого мы готовы бежать и работать", – объяснил специалист.
Также он рекомендовал по утрам обязательно делать дыхательные упражнения.
"Следующий аспект – это дыхательные упражнения, которые выполняют стоя или сидя. Это важно, потому что у нас баланс кислорода и углекислого газа в организме за ночь очень сильно нарушился. Углекислота поднялась. С помощью дыхательных упражнений мы восстанавливаем баланс, чем улучшаем общее физическое состояние организма", – рассказал Бондаренко.
В заключение он напомнил о важности других видов физической активности в течение дня для сохранения бодрости и поддержания хорошей физической формы.
Ранее врач предупредил, чем грозит бессонница после сорока лет.
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