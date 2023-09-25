https://uz.sputniknews.ru/20230925/festival-remeslenniki-kokand-nagrajdeniye-39274758.html

В Узбекистане завершился фестиваль ремесленников — как наградили победителей

В Узбекистане завершился фестиваль ремесленников — как наградили победителей

Во II Международном фестивале народно-прикладного искусства, проходившем в Коканде с 21 по 23 сентября, участвовали около 260 ремесленников из 70 стран мира. Узбекистанцы заняли первые места в четырех из пяти номинаций.

2023-09-25T11:14+0500

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узбекистан

коканд

ремесленники

фестиваль

награждение

денежное вознаграждение

победители

культура

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ремесленники Узбекистана заняли первые места в четырех из пяти номинаций на II Международном фестивале народно-прикладного искусства в Коканде, сообщает корреспондент Sputnik. Также есть номинации, где народные умельцы республики завоевали сразу по два и три призовых места.В смотре народных талантов, проходившем с 21 по 23 сентября, участвовали около 260 ремесленников из 70 стран мира.Победители получили от $2 тыс. до $5 тыс."Лучший ремесленник""Самый молодой ремесленник""Лучший представитель ремесленной школы""Преемник древней династии""Возрождение древнего искусства"Награды им вручили хокимы Ферганской области и Коканда, президент Всемирного совета ремесленников и председатель Республиканской ассоциации "Хунарманд".

https://uz.sputniknews.ru/20230922/kokand-festival-remeslennikov-foto-39221403.html

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