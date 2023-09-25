https://uz.sputniknews.ru/20230925/festival-remeslenniki-kokand-nagrajdeniye-39274758.html
В Узбекистане завершился фестиваль ремесленников — как наградили победителей
В Узбекистане завершился фестиваль ремесленников — как наградили победителей
Во II Международном фестивале народно-прикладного искусства, проходившем в Коканде с 21 по 23 сентября, участвовали около 260 ремесленников из 70 стран мира. Узбекистанцы заняли первые места в четырех из пяти номинаций.
2023-09-25T11:14+0500
2023-09-25T11:14+0500
2023-09-25T11:42+0500
узбекистан
коканд
ремесленники
фестиваль
награждение
денежное вознаграждение
победители
культура
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ремесленники Узбекистана заняли первые места в четырех из пяти номинаций на II Международном фестивале народно-прикладного искусства в Коканде, сообщает корреспондент Sputnik. Также есть номинации, где народные умельцы республики завоевали сразу по два и три призовых места.В смотре народных талантов, проходившем с 21 по 23 сентября, участвовали около 260 ремесленников из 70 стран мира.Победители получили от $2 тыс. до $5 тыс."Лучший ремесленник""Самый молодой ремесленник""Лучший представитель ремесленной школы""Преемник древней династии""Возрождение древнего искусства"Награды им вручили хокимы Ферганской области и Коканда, президент Всемирного совета ремесленников и председатель Республиканской ассоциации "Хунарманд".
https://uz.sputniknews.ru/20230922/kokand-festival-remeslennikov-foto-39221403.html
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узбекистан коканд культура фестиваль ремесленники денежное вознаграждение победители
узбекистан коканд культура фестиваль ремесленники денежное вознаграждение победители
В Узбекистане завершился фестиваль ремесленников — как наградили победителей
11:14 25.09.2023 (обновлено: 11:42 25.09.2023)
Во II Международном фестивале народно-прикладного искусства, проходившем в Коканде с 21 по 23 сентября, участвовали около 260 ремесленников из 70 стран мира. Узбекистанцы заняли первые места в четырех из пяти номинаций.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ремесленники Узбекистана заняли первые места в четырех из пяти номинаций на II Международном фестивале народно-прикладного искусства в Коканде, сообщает корреспондент Sputnik.
Также есть номинации, где народные умельцы республики завоевали сразу по два и три призовых места.
В смотре народных талантов, проходившем с 21 по 23 сентября, участвовали около 260 ремесленников из 70 стран мира.
Победители получили от $2 тыс. до $5 тыс.
1-е место: Гулнора Oдилова (Узбекистан)
2-е место: Анахита Алави (Иран)
3-е место: Равшан Норходжаев (Узбекистан)
"Самый молодой ремесленник"
1-е место: Абдулло Мирджамолов (Узбекистан)
2-е место: Абдуллох Мирзаахмедов (Узбекистан)
3-е место: Росид Ахмади Рос (Индонезия)
"Лучший представитель ремесленной школы"
1-е место: Хасан Умаров (Узбекистан)
2-е место: Мавлуда Хамдамова (Узбекистан)
3-е место: Нурзад Женбек кизи (Кыргызстан)
"Преемник древней династии"
1-е место: Бахшилло Жумаев (Узбекистан)
2-е место: Вохид Каримов (Узбекистан)
3-е место: Марямхон Эргазиева (Узбекистан)
"Возрождение древнего искусства"
1-е место: Абдулла Наурузбаев (Казахстан)
2-е место: Зулфия Машарипова (Узбекистан)
3-е место: Молима Пихигия (Новая Зеландия)
Награды им вручили хокимы Ферганской области и Коканда, президент Всемирного совета ремесленников и председатель Республиканской ассоциации "Хунарманд".