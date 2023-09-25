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https://uz.sputniknews.ru/20230925/konferentsiya-rektorov-vuzov-rf-uzbekistan-39304351.html
Конференция ректоров вузов России и Узбекистана стартовала в Санкт-Петербурге
Конференция ректоров вузов России и Узбекистана стартовала в Санкт-Петербурге
В ходе мероприятия руководители образовательных учреждений и профильных ведомств двух стран обсудят сотрудничество в подготовке кадров для здравоохранения, фармацевтики, биоинженерии и других сфер.
2023-09-25T19:36+0500
2023-09-25T20:06+0500
узбекистан
россия
санкт-петербург
конференция
образование
вуз
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Санкт-Петербурге началась IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в посольстве России в Узбекистане.Конференция проходит в СПбГУ при поддержке администрации президента РФ. В мероприятии принимают участие представители профильных министерств и ведомств России и Узбекистана, а также ректора ведущих российских и узбекских образовательных организаций.В ходе конференции участники обсудят стратегические направления сотрудничества в области образования, взаимодействие по подготовке кадров в сфере здравоохранения, фармацевтики и биоинженерии. Они также обменяются опытом создания передовых инженерных школ и лучшими практиками в области подготовки педагогических кадров, сообщили в пресс-службе.
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узбекистан россия санкт-петербург межрегиональная конференция ректоров вузов россии узбекистана
узбекистан россия санкт-петербург межрегиональная конференция ректоров вузов россии узбекистана

Конференция ректоров вузов России и Узбекистана стартовала в Санкт-Петербурге

19:36 25.09.2023 (обновлено: 20:06 25.09.2023)
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов.
 IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2023
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета
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В ходе мероприятия руководители образовательных учреждений и профильных ведомств двух стран обсудят сотрудничество в подготовке кадров для здравоохранения, фармацевтики, биоинженерии и других сфер.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Санкт-Петербурге началась IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в посольстве России в Узбекистане.
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов.
 IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2023
IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов.
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета
Конференция проходит в СПбГУ при поддержке администрации президента РФ. В мероприятии принимают участие представители профильных министерств и ведомств России и Узбекистана, а также ректора ведущих российских и узбекских образовательных организаций.
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов.
 IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.09.2023
IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов.
© Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета
В ходе конференции участники обсудят стратегические направления сотрудничества в области образования, взаимодействие по подготовке кадров в сфере здравоохранения, фармацевтики и биоинженерии. Они также обменяются опытом создания передовых инженерных школ и лучшими практиками в области подготовки педагогических кадров, сообщили в пресс-службе.
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