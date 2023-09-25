https://uz.sputniknews.ru/20230925/konferentsiya-rektorov-vuzov-rf-uzbekistan-39304351.html

Конференция ректоров вузов России и Узбекистана стартовала в Санкт-Петербурге

Конференция ректоров вузов России и Узбекистана стартовала в Санкт-Петербурге

В ходе мероприятия руководители образовательных учреждений и профильных ведомств двух стран обсудят сотрудничество в подготовке кадров для здравоохранения, фармацевтики, биоинженерии и других сфер.

2023-09-25T19:36+0500

2023-09-25T19:36+0500

2023-09-25T20:06+0500

узбекистан

россия

санкт-петербург

конференция

образование

вуз

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Санкт-Петербурге началась IV Межрегиональная конференция ректоров российских и узбекских вузов. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в посольстве России в Узбекистане.Конференция проходит в СПбГУ при поддержке администрации президента РФ. В мероприятии принимают участие представители профильных министерств и ведомств России и Узбекистана, а также ректора ведущих российских и узбекских образовательных организаций.В ходе конференции участники обсудят стратегические направления сотрудничества в области образования, взаимодействие по подготовке кадров в сфере здравоохранения, фармацевтики и биоинженерии. Они также обменяются опытом создания передовых инженерных школ и лучшими практиками в области подготовки педагогических кадров, сообщили в пресс-службе.

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