https://uz.sputniknews.ru/20230925/proverka-ooo-samo-otravlenie-detey-39306289.html
Госорганы Узбекистана проверяют ООО "САМО" в связи с отравлением детей
Госорганы Узбекистана проверяют ООО "САМО" в связи с отравлением детей
Центр безопасности фармпродукции проверяет производителя препарата йода, вызвавшего массовое отравление детей в Наманганской области.
2023-09-25T21:31+0500
2023-09-25T21:31+0500
2023-09-25T21:31+0500
узбекистан
общество
минздрав узбекистана
фармацевтика
отравление
дети
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ведется проверка фармацевтической деятельности ООО "САМО", сообщает пресс-служба Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Узбекистана.Проверку проводит отдел лицензирования фармацевтической деятельности Центра.Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через министерство здравоохранения и министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.
узбекистан
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узбекистан общество здравоохранение министерство здравоохранения минздрав проверка деятельности фармацевтического предприятия ооо "само" антиструмин производитель отрваление детей
узбекистан общество здравоохранение министерство здравоохранения минздрав проверка деятельности фармацевтического предприятия ооо "само" антиструмин производитель отрваление детей
Госорганы Узбекистана проверяют ООО "САМО" в связи с отравлением детей
Центр безопасности фармпродукции проверяет производителя препарата йода, вызвавшего массовое отравление детей в Наманганской области.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik
. Ведется проверка фармацевтической деятельности ООО "САМО", сообщает
пресс-служба Центра безопасности фармацевтической продукции при Министерстве здравоохранения Узбекистана.
Проверку проводит отдел лицензирования фармацевтической деятельности Центра.
"На предприятии ООО "САМО", выпускающем препарат "Антиструмин", проводятся проверочные работы по фармацевтической деятельности. В ходе расследования осуществляется проверка производства, изготовления, хранения и оптовой реализации лекарственных средств в соответствии с законодательством, а также изучаются показатели безопасности препарата "Антиструмин", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Наманганской области отравился 71 ребенок. По данным областного управления здравоохранения, состояние детей удовлетворительное, 20 из них после улучшения состояния выписаны домой. Генпрокуратура расследует данную ситуацию.
По данным Минздрава, дети отравились препаратом "Антиструмин" (калий йодид). Министерство здравоохранения распространило письмо, временно запрещающее применение данного препарата.
Письмо направлено в Министерство здравоохранения Республики Каракалпакстан, управления здравоохранения города Ташкента и областей, ООО "Узмедимпекс" и компанию "Само".
Применение препарата запрещено до получения результатов лабораторных исследований.
20 сентября в образовательных учреждениях Узбекистана начали давать детям препараты йода. Йодные добавки предоставляются бесплатно всем детям в возрасте от 3 до 15 лет через министерство здравоохранения и министерство дошкольного и школьного образования. Лекарства раздаются каждую среду.
Дефицит йода приводит к расстройствам нервной системы, снижению интеллекта, развитию зоба, заболеваниям щитовидной железы, замедлению физического и умственного развития детей.