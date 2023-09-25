https://uz.sputniknews.ru/20230925/v-uzbekistane-startovala-olimpiada-sredi-eruditov--priz-100-mln-sumov--39302247.html

В Узбекистане стартовала олимпиада среди эрудитов — приз 100 млн сумов

В Узбекистане стартовала олимпиада среди эрудитов — приз 100 млн сумов

Начался онлайн-этап олимпиады проекта "100 млн на образование" 2023. В прошлом году число участников превысило 250 тыс. человек.

2023-09-25T19:19+0500

2023-09-25T19:19+0500

2023-09-25T19:19+0500

узбекистан

общество

конкурс

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане стартовал новый сезон проекта "100 млн на образование", сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.Олимпиада пройдет в два этапа: онлайн и офлайн и в участие в ней могу принять все граждане Узбекистана, зарегистрировавшиеся в Telegram-боте. Первый этап олимпиады пройдет онлайн в 12 туров с 12 сентября по 1 декабря.Чтобы попасть на офлайн-тур нужно еженедельно отвечать на присылаемые в бот вопросы и накапливать баллы. 100 участников, которые получат самые высокие баллы, смогут принять участие в очном этапе. Их пригласят в Ташкент на финальный тур и только одного из них наградят призом в размере 100 млн сумов.Остальные 99 финалистов также получат призы в размере 1 млн сумов, уточняют организаторы.

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