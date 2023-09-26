https://uz.sputniknews.ru/20230926/eks-analitik-sru-prognoz-ukraina-39314657.html
В США раскрыли, от каких регионов придется отказаться Киеву
В США раскрыли, от каких регионов придется отказаться Киеву
Экс-аналитик ЦРУ: Украина вынужденно капитулирует и откажется от четырех областей.
2023-09-26T10:24+0500
2023-09-26T10:24+0500
2023-09-26T10:55+0500
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.По мнению Джонсона, Россия не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а Киев находится не в той позиции, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.В заключение он предупредил, что, если ВСУ откажутся от капитуляции, российская армия обескровит их и защитит свои территории. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может, и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://uz.sputniknews.ru/20230923/eks-razvedchik-amerika-mneniye-sudba-zelenskiy-39239257.html
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политика россия украина владимир зеленский цру всу в мире
В США раскрыли, от каких регионов придется отказаться Киеву
10:24 26.09.2023 (обновлено: 10:55 26.09.2023)
Экс-аналитик ЦРУ: Украина вынужденно капитулирует и откажется от четырех областей.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik
. Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.
"Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины", — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению Джонсона, Россия не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, а Киев находится не в той позиции, чтобы диктовать Москве какие-либо условия.
"Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка", — уверен экс-аналитик ЦРУ.
В заключение он предупредил, что, если ВСУ откажутся от капитуляции, российская армия обескровит их и защитит свои территории.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может, и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.