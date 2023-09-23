https://uz.sputniknews.ru/20230923/eks-razvedchik-amerika-mneniye-sudba-zelenskiy-39239257.html

Разведчик раскрыл дальнейшую судьбу Зеленского

Разведчик раскрыл дальнейшую судьбу Зеленского

Экс-разведчик Риттер: ВСУ могут сделать попытку избавиться от президента Украины.

2023-09-23T12:05+0500

2023-09-23T12:05+0500

2023-09-23T12:05+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

владимир зеленский

всу

нато

сергей шойгу

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.По словам Риттера, украинские военные разочарованы из-за невосполнимых потерь в своих рядах, к которым привела политика Зеленского. Более того, если военные не осуществят переворот, это могут сделать приближенные украинского лидера, не видящие в нем больше никакой пользы.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил сообщил, что Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тыс. человек и 7 600 единиц вооружений.Ранее Sputnik сообщал о том, что Зеленскому не дали выступить в Конрессе США.

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в мире владимир зеленский всу нато сергей шойгу спецоперация