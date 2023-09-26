https://uz.sputniknews.ru/20230926/fao-peredacha-uzbekistan-spetstexnika-borba-sarancha-39319518.html

Узбекистану передали спецтехнику для борьбы с саранчой — подробности

Узбекистану передали спецтехнику для борьбы с саранчой — подробности

Новая техника будет помогать борьбе с вредителями более экологичным способом.

2023-09-26T11:54+0500

2023-09-26T11:54+0500

2023-09-26T11:54+0500

фао

узбекистан

техника

борьба

насекомые

сельское хозяйство

саранча

экономика

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) передала Агентству по карантину и защите растений при Минсельхозе Узбекистана 8 единиц специализированной техники для борьбы с насекомыми-вредителями, сообщает пресс-служба ведомства.Ее работа нацелена на внедрение биоинноваций — применение биологических инсектицидов (препаратов для уничтожения насекомых-вредителей) вместо химических. Они поражают только саранчу, не оказывая негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.Напомним, что нашествие саранчи в странах Центральной Азии происходит ежегодно. Пожирая посевы и пастбища, эти насекомые ставят под угрозу продовольственную безопасность и наносят урон доходам фермеров.Ранее Sputnik сообщал о том, что узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн.

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узбекистан фао сельское хозяйство техника борьба насекомые саранча экономика