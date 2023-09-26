https://uz.sputniknews.ru/20230926/uzbekistan-novyy-nagrudnyy-znak-39312815.html

В Узбекистане учредили новый нагрудный знак — кому его будут вручать

В Узбекистане учредили новый нагрудный знак — кому его будут вручать

Обладатели нагрудного знака "Диний бағрикенглик" также получат единоразовую денежную премию в размере 4 базовых расчетных величин.

2023-09-26T08:59+0500

2023-09-26T08:59+0500

2023-09-26T08:59+0500

узбекистан

кабинет министров узбекистана

нагрудный знак

общество

толерантность

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1a/39311913_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_dccbed5ddb4be42c7fbc8cfdc808aa67.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана утвердил Положение о нагрудном знаке "Диний бағрикенглик" ("Религиозная толерантность"), сообщает Комитет по делам религий.Его будут вручать сотрудникам государственных и общественных организаций, религиоведам, представителям международных организаций, дипкорпуса, ученым, внесшим вклад в защиту гарантий свободы совести, укрепление межрелигиозного и межконфессионального согласия и толерантности, ежегодно 16 ноября — в Международный день толерантности.В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кабинет министров нагрудный знак общество толерантность религия