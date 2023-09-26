https://uz.sputniknews.ru/20230926/uzbekistan-novyy-nagrudnyy-znak-39312815.html
В Узбекистане учредили новый нагрудный знак — кому его будут вручать
В Узбекистане учредили новый нагрудный знак — кому его будут вручать
Обладатели нагрудного знака "Диний бағрикенглик" также получат единоразовую денежную премию в размере 4 базовых расчетных величин.
2023-09-26T08:59+0500
2023-09-26T08:59+0500
2023-09-26T08:59+0500
узбекистан
кабинет министров узбекистана
нагрудный знак
общество
толерантность
религия
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана утвердил Положение о нагрудном знаке "Диний бағрикенглик" ("Религиозная толерантность"), сообщает Комитет по делам религий.Его будут вручать сотрудникам государственных и общественных организаций, религиоведам, представителям международных организаций, дипкорпуса, ученым, внесшим вклад в защиту гарантий свободы совести, укрепление межрелигиозного и межконфессионального согласия и толерантности, ежегодно 16 ноября — в Международный день толерантности.В Узбекистане учредили нагрудный знак "Халқ саломатлиги посбони".
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узбекистан кабинет министров нагрудный знак общество толерантность религия
узбекистан кабинет министров нагрудный знак общество толерантность религия
В Узбекистане учредили новый нагрудный знак — кому его будут вручать
Обладатели нагрудного знака "Диний бағрикенглик" также получат единоразовую денежную премию в размере 4 базовых расчетных величин.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Кабинет Министров Узбекистана утвердил Положение о нагрудном знаке "Диний бағрикенглик" ("Религиозная толерантность"), сообщает
Комитет по делам религий.
Его будут вручать сотрудникам государственных и общественных организаций, религиоведам, представителям международных организаций, дипкорпуса, ученым, внесшим вклад в защиту гарантий свободы совести, укрепление межрелигиозного и межконфессионального согласия и толерантности, ежегодно 16 ноября — в Международный день толерантности.