https://uz.sputniknews.ru/20230926/xanchjou-22-chusovitina-vyxod-final-39315837.html
Ханчжоу-2022: Оксана Чусовитина вышла в финал
Ханчжоу-2022: Оксана Чусовитина вышла в финал
Легендарная узбекистанская гимнастка вновь поборется за первенство в своей коронной программе — опорном прыжке.
2023-09-26T10:49+0500
2023-09-26T10:49+0500
2023-09-26T11:05+0500
спорт
узбекистан
китай
ханчжоу
оксана чусовитина
азиатские игры
гимнастика
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина вышла в финал Азиатских игр, сообщает НОК. Она выступила в отборочном этапе. Два выступления Чусовитиной в квалификации в опорном прыжке оценили в среднем на 12.949 баллов. Напомним, что по итогам второго дня XIX Азиатских игр в китайском Ханчжоу спортсмены из Узбекистана завоевали 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.
https://uz.sputniknews.ru/20230926/xanchjou-22-uzbekistan-medali-39314110.html
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спорт узбекистан китай оксана чусовитина ханчжоу азиатские игры гимнастика
спорт узбекистан китай оксана чусовитина ханчжоу азиатские игры гимнастика
Ханчжоу-2022: Оксана Чусовитина вышла в финал
10:49 26.09.2023 (обновлено: 11:05 26.09.2023)
Легендарная узбекистанская гимнастка вновь поборется за первенство в своей коронной программе — опорном прыжке.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Гимнастка Оксана Чусовитина вышла в финал Азиатских игр, сообщает НОК.
Она выступила в отборочном этапе. Два выступления Чусовитиной в квалификации в опорном прыжке оценили в среднем на 12.949 баллов.
Напомним, что по итогам второго дня XIX Азиатских игр в китайском Ханчжоу спортсмены из Узбекистана завоевали 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.