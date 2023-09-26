https://uz.sputniknews.ru/20230926/xanchjou-22-chusovitina-vyxod-final-39315837.html

Ханчжоу-2022: Оксана Чусовитина вышла в финал

Ханчжоу-2022: Оксана Чусовитина вышла в финал

Легендарная узбекистанская гимнастка вновь поборется за первенство в своей коронной программе — опорном прыжке.

2023-09-26T10:49+0500

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спорт

узбекистан

китай

ханчжоу

оксана чусовитина

азиатские игры

гимнастика

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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Гимнастка Оксана Чусовитина вышла в финал Азиатских игр, сообщает НОК. Она выступила в отборочном этапе. Два выступления Чусовитиной в квалификации в опорном прыжке оценили в среднем на 12.949 баллов. Напомним, что по итогам второго дня XIX Азиатских игр в китайском Ханчжоу спортсмены из Узбекистана завоевали 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

https://uz.sputniknews.ru/20230926/xanchjou-22-uzbekistan-medali-39314110.html

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