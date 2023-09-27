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https://uz.sputniknews.ru/20230927/rossiya-oboronnaya-vystavka-partner-2023-39377797.html
Российский акцент оборонной выставки "Партнер-2023" в Белграде
Российский акцент оборонной выставки "Партнер-2023" в Белграде
Широкий спектр вооружения и военной техники, представленный российским ОПК на Международной выставке в Белграде – новое свидетельство высокой репутации русского оружия в мире и провала западной "изоляции" РФ.
2023-09-27T20:58+0500
2023-09-27T20:58+0500
колумнисты
россия
сербия
оружие
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Военно-техническое сотрудничество России и Сербии – особая история. Москва традиционно помогает Белграду укреплять суверенитет страны. И в день открытия выставки, которая проходит с 25 по 28 сентября в сербской столице, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул: "Сотрудничество наших братских народов имеет стратегический характер, проверенный временем и множеством внешних факторов". Внешних угроз по-прежнему очень много.В Сербии сегодня траур в связи с гибелью 24 сентября четырех человек в Косово и Метохии. Граждане Сербии убиты "полицией" самопровозглашенного Косова при полном попустительстве Сил НАТО (KFOR).Очевидно, Запад стремится "добить Югославию", полностью подчинить Белград, но Россия этому эффективно препятствует. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Сербия за год поднялась с 61-го на 58 место – выше Беларуси и Болгарии. Русское оружие помогает сохранить суверенитет в условиях внешнего давления НАТО и репрессивных практик марионеточной "Республики Косово". Поэтому оружейная выставка "Партнер-2023" вызывает значительный интерес.В Сербии представлены наиболее известные и востребованные на мировом рынке танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков "Терминатор", тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", РСЗО "Торнадо-С", модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" и уже легендарный ПТРК "Корнет".Специалисты военно-воздушных сил горячо интересуются представленными в Белграде истребителями Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, учебно-боевым самолетом Як-130 и военно-транспортным Ил-76МД-90А(Э).На фоне СВО особое внимание привлекают разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, транспортно-боевой Ми-35М и военно-транспортный Ми-17, а также БПЛА "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30".Представителей ВМС не оставляют равнодушными скоростные десантные и штурмовые катера БК-10, БК-16Э.Велик интерес к российскому стрелковому оружию – в Белграде представлены автоматы Калашникова АК-308, АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы "Корд" 6П68 и 6П67. Кроме того, "Рособоронэкспорт" предлагает различные форматы индустриального партнерства и совместного производства вооружения.Балканский рубежНеподалеку – в Боснии и Герцеговине (осколок Югославии) – ранее обсудил "вопросы укрепления партнерства" начальник международного штаба НАТО Януш Адамчак.Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик пока нейтрально наблюдает за итогами украинского "партнерства" и никуда не спешит.Североатлантический альянс тревожно готовится к беспилотным атакам высокотехнологичного противника, отрабатывает интеграцию и тактику средств противодействия БПЛА.Сложная обстановка в непризнанной Республике Косово периодически приводит к перестрелкам с участием сил KFOR (международная миссия под эгидой НАТО), и все же Белград намерен твердо отстаивать территориальную целостность.Сербия выдерживает давление Вашингтона и Брюсселя во многом благодаря военно-политической и военно-технической поддержке России.Москва не признает "Республику Косово".Объем ВТС двух стран постоянно растет "по тематикам для всех видов вооруженных сил и родов войск". Он включает прямые поставки, индустриальное партнерство, кооперацию (российские боевые модули устанавливаются на сербскую технику).Военно-техническое сотрудничество с РФ позволило Сербии в последние годы значительно укрепить обороноспособность.Белград приобрел шесть ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", семь вертолетов Ми-35 и Ми-17, 30 модернизированных танков Т-72МС. Россия подарила Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Осенью 2020 года заключено соглашение об открытии в Белграде представительства Минобороны РФ – для "поддержки и оперативного решения вопросов военно-технической помощи и военного сотрудничества".Новый этап российско-сербского сближения в военной сфере открыл визит президента РФ Владимира Путина в Белград в 2014 году. Через пять лет в столице Сербии Владимир Путин подтвердил намерение России и дальше "оказывать содействие Сербии в укреплении ее обороноспособности.США и НАТО сегодня не могут повторить безрассудные бомбардировки Белграда образца 1999-го года – слишком велика вероятность потерять тысячи солдат под ударами сербских авиации и артиллерии.Поддержка России, Беларуси, Китая и ряда других стран позволяет компенсировать рукотворную косовскую турбулентность и хищнические инстинкты коллективного Запада. Однако угрозы Белграду в стиле 1990-х сохраняются. До поры используется прокси-армия непризнанной Республики Косово, которую "страхует" четырехтысячная войсковая группировка KFOR со штаб-квартирой в Приштине.Вчера в британском парламенте предложили нарастить численность KFOR. Ранее в МИД Италии также заявили о готовности увеличения этой "дубинки НАТО" на Балканах.А глава неправительственного "Европейского комитета по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер таки не удержался в рамках и 24 сентября просто предложил альянсу "бомбить Белград прямо сейчас".Бесконечные военные провокации и конфликты – стандартный формат миротворческой деятельности США и НАТО. В таких случаях в России говорят: "Горбатого могила исправит".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoСВО: три новых технологии Пентагона на украинском ТВД
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Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg
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колумнисты александр хроленко белград оборонная выставка партнер 2023 сербия россия оружие
колумнисты александр хроленко белград оборонная выставка партнер 2023 сербия россия оружие

Российский акцент оборонной выставки "Партнер-2023" в Белграде

20:58 27.09.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода мира. Белград.
Города мира. Белград. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
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Широкий спектр вооружения и военной техники, представленный российским ОПК на Международной выставке в Белграде – новое свидетельство высокой репутации русского оружия в мире и провала западной "изоляции" РФ, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Военно-техническое сотрудничество России и Сербии – особая история. Москва традиционно помогает Белграду укреплять суверенитет страны. И в день открытия выставки, которая проходит с 25 по 28 сентября в сербской столице, гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев подчеркнул: "Сотрудничество наших братских народов имеет стратегический характер, проверенный временем и множеством внешних факторов". Внешних угроз по-прежнему очень много.
В Сербии сегодня траур в связи с гибелью 24 сентября четырех человек в Косово и Метохии. Граждане Сербии убиты "полицией" самопровозглашенного Косова при полном попустительстве Сил НАТО (KFOR).
Очевидно, Запад стремится "добить Югославию", полностью подчинить Белград, но Россия этому эффективно препятствует. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Сербия за год поднялась с 61-го на 58 место – выше Беларуси и Болгарии. Русское оружие помогает сохранить суверенитет в условиях внешнего давления НАТО и репрессивных практик марионеточной "Республики Косово". Поэтому оружейная выставка "Партнер-2023" вызывает значительный интерес.
В Сербии представлены наиболее известные и востребованные на мировом рынке танки Т-90С и Т-90МС, боевая машина поддержки танков "Терминатор", тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", РСЗО "Торнадо-С", модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" и уже легендарный ПТРК "Корнет".
Специалисты военно-воздушных сил горячо интересуются представленными в Белграде истребителями Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, учебно-боевым самолетом Як-130 и военно-транспортным Ил-76МД-90А(Э).
На фоне СВО особое внимание привлекают разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, транспортно-боевой Ми-35М и военно-транспортный Ми-17, а также БПЛА "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30".
Представителей ВМС не оставляют равнодушными скоростные десантные и штурмовые катера БК-10, БК-16Э.
Велик интерес к российскому стрелковому оружию – в Белграде представлены автоматы Калашникова АК-308, АК-19, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы "Корд" 6П68 и 6П67. Кроме того, "Рособоронэкспорт" предлагает различные форматы индустриального партнерства и совместного производства вооружения.

Балканский рубеж

Неподалеку – в Боснии и Герцеговине (осколок Югославии) – ранее обсудил "вопросы укрепления партнерства" начальник международного штаба НАТО Януш Адамчак.
Президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик пока нейтрально наблюдает за итогами украинского "партнерства" и никуда не спешит.
Североатлантический альянс тревожно готовится к беспилотным атакам высокотехнологичного противника, отрабатывает интеграцию и тактику средств противодействия БПЛА.
Сложная обстановка в непризнанной Республике Косово периодически приводит к перестрелкам с участием сил KFOR (международная миссия под эгидой НАТО), и все же Белград намерен твердо отстаивать территориальную целостность.
Сербия выдерживает давление Вашингтона и Брюсселя во многом благодаря военно-политической и военно-технической поддержке России.
Москва не признает "Республику Косово".
Объем ВТС двух стран постоянно растет "по тематикам для всех видов вооруженных сил и родов войск". Он включает прямые поставки, индустриальное партнерство, кооперацию (российские боевые модули устанавливаются на сербскую технику).
Военно-техническое сотрудничество с РФ позволило Сербии в последние годы значительно укрепить обороноспособность.
Белград приобрел шесть ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", семь вертолетов Ми-35 и Ми-17, 30 модернизированных танков Т-72МС. Россия подарила Сербии шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Осенью 2020 года заключено соглашение об открытии в Белграде представительства Минобороны РФ – для "поддержки и оперативного решения вопросов военно-технической помощи и военного сотрудничества".
Новый этап российско-сербского сближения в военной сфере открыл визит президента РФ Владимира Путина в Белград в 2014 году. Через пять лет в столице Сербии Владимир Путин подтвердил намерение России и дальше "оказывать содействие Сербии в укреплении ее обороноспособности.
США и НАТО сегодня не могут повторить безрассудные бомбардировки Белграда образца 1999-го года – слишком велика вероятность потерять тысячи солдат под ударами сербских авиации и артиллерии.
Поддержка России, Беларуси, Китая и ряда других стран позволяет компенсировать рукотворную косовскую турбулентность и хищнические инстинкты коллективного Запада. Однако угрозы Белграду в стиле 1990-х сохраняются. До поры используется прокси-армия непризнанной Республики Косово, которую "страхует" четырехтысячная войсковая группировка KFOR со штаб-квартирой в Приштине.
Вчера в британском парламенте предложили нарастить численность KFOR. Ранее в МИД Италии также заявили о готовности увеличения этой "дубинки НАТО" на Балканах.А глава неправительственного "Европейского комитета по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер таки не удержался в рамках и 24 сентября просто предложил альянсу "бомбить Белград прямо сейчас".
Бесконечные военные провокации и конфликты – стандартный формат миротворческой деятельности США и НАТО. В таких случаях в России говорят: "Горбатого могила исправит".
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
СВО: три новых технологии Пентагона на украинском ТВД
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