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https://uz.sputniknews.ru/20230927/tashkent-vgik-konkurs-stsenariy-korotkometrajki-39348789.html
Узбекистанским студентам вручили 750 млн сумов на создание короткометражек — подробности
Узбекистанским студентам вручили 750 млн сумов на создание короткометражек — подробности
Победители конкурса сценариев короткометражных фильмов среди студентов ташкентского филиала ВГИК получили возможность воплотить свои истории на экране.
2023-09-27T08:54+0500
2023-09-27T09:16+0500
культура
искусство
россия
вгик
узбекистан
ташкент
филиал
конкурс
студенты
короткометражка
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана выделило 750 млн сумов на производство 5 короткометражных фильмов, сообщает пресс-служба ведомства.Их сценарии признали лучшими в конкурсе среди студентов ташкентского филиала ВГИК. Из 14 представленных работ жюри отобрало пять лучших — “Дирижер” Умида Розибоева, “Предательство” Бахтиёра Фаттахова, “Храм ВГИКа” Бахрома Мусурманова, “Бандит” Момина Турсунова и “Кимоно” Санджара Муродшайхова.Победители получили сертификаты на 150 млн. сумов. Данный конкурс призван поддержать первые шаги молодежи в области кинематографии, отразить жизнь и деятельность студентов, педагогов и молодых ученых, говорится в сообщении.
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культура искусство узбекистан ташкент россия вгик филиал конкурс короткометражка
культура искусство узбекистан ташкент россия вгик филиал конкурс короткометражка

Узбекистанским студентам вручили 750 млн сумов на создание короткометражек — подробности

08:54 27.09.2023 (обновлено: 09:16 27.09.2023)
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанСтудентам вручили 750 миллионов сумов на создание 5 короткометражных фильмов
Студентам вручили 750 миллионов сумов на создание 5 короткометражных фильмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
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Победители конкурса сценариев короткометражных фильмов среди студентов ташкентского филиала ВГИК получили возможность воплотить свои истории на экране.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана выделило 750 млн сумов на производство 5 короткометражных фильмов, сообщает пресс-служба ведомства.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики УзбекистанСтудентам вручили 750 миллионов сумов на создание 5 короткометражных фильмов
Студентам вручили 750 миллионов сумов на создание 5 короткометражных фильмов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Студентам вручили 750 миллионов сумов на создание 5 короткометражных фильмов
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
Их сценарии признали лучшими в конкурсе среди студентов ташкентского филиала ВГИК. Из 14 представленных работ жюри отобрало пять лучших — “Дирижер” Умида Розибоева, “Предательство” Бахтиёра Фаттахова, “Храм ВГИКа” Бахрома Мусурманова, “Бандит” Момина Турсунова и “Кимоно” Санджара Муродшайхова.
Победители получили сертификаты на 150 млн. сумов.
Данный конкурс призван поддержать первые шаги молодежи в области кинематографии, отразить жизнь и деятельность студентов, педагогов и молодых ученых, говорится в сообщении.
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