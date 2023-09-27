https://uz.sputniknews.ru/20230927/tashkent-vgik-konkurs-stsenariy-korotkometrajki-39348789.html

Узбекистанским студентам вручили 750 млн сумов на создание короткометражек — подробности

Узбекистанским студентам вручили 750 млн сумов на создание короткометражек — подробности

Победители конкурса сценариев короткометражных фильмов среди студентов ташкентского филиала ВГИК получили возможность воплотить свои истории на экране.

2023-09-27T08:54+0500

2023-09-27T08:54+0500

2023-09-27T09:16+0500

культура

искусство

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вгик

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короткометражка

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана выделило 750 млн сумов на производство 5 короткометражных фильмов, сообщает пресс-служба ведомства.Их сценарии признали лучшими в конкурсе среди студентов ташкентского филиала ВГИК. Из 14 представленных работ жюри отобрало пять лучших — “Дирижер” Умида Розибоева, “Предательство” Бахтиёра Фаттахова, “Храм ВГИКа” Бахрома Мусурманова, “Бандит” Момина Турсунова и “Кимоно” Санджара Муродшайхова.Победители получили сертификаты на 150 млн. сумов. Данный конкурс призван поддержать первые шаги молодежи в области кинематографии, отразить жизнь и деятельность студентов, педагогов и молодых ученых, говорится в сообщении.

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