https://uz.sputniknews.ru/20230927/vpervye-v-tsa-uzbekistan-vnedril-unikalnuyu-texnologiyu-v-metallurgii--39376704.html

Впервые в ЦА Узбекистан внедрил уникальную технологию в металлургии

Впервые в ЦА Узбекистан внедрил уникальную технологию в металлургии

Из отходов от производства молибдена АГМК начал выпускать сплав, который улучшает качество металла.

2023-09-27T20:08+0500

2023-09-27T20:08+0500

2023-09-27T20:18+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане внедрили новую технологию производства ферромолибдена. Инновацию начало применять Научно-производственное объединение редких металлов и твердых сплавов Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), сообщает информационная служба предприятия.Этот сплав применяют для улучшения свойств различных металлов и специальных марок сталей, уточнили в пресс-службе.Сплав получают на основе переработки отходов, образующихся при производстве молибдена, содержащих остатки этого металла. Сплав содержит 50-70% молибдена.Новая технология производства ферромолибдена в форме порошка позволит к 2025 году выпустить продукцию на 170 млрд сумов. АГМК стал первым предприятием в Центральной Азии, запустившим такое производство.Комбинат запустил производство 2 тонн ферромолибдена в месяц. Первые 5,5 тонны уже отправили на Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). В настоящее время изучают спрос на него на внутреннем и внешнем рынках, в том числе в Японии, Республике Корея, Германии, Китае, Казахстане и Кыргызстане.Для справки: Ферромолибден применяют при производстве нержавеющих, жаропрочных, тяжелых сплавов цветных металлов. Например, добавление его в чугун увеличивает прочность сплава. Также он существенно улучшает свойства стали, повышает однородность мелкокристаллического состава, твердость металла, а также его устойчивость к кислотам.Ранее мы сообщали о том, что на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начали использовать новую высокотемпературную обжиговую печь по производству металлического молибдена.

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