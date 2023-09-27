https://uz.sputniknews.ru/20230927/vpervye-v-tsa-uzbekistan-vnedril-unikalnuyu-texnologiyu-v-metallurgii--39376704.html
Впервые в ЦА Узбекистан внедрил уникальную технологию в металлургии
Впервые в ЦА Узбекистан внедрил уникальную технологию в металлургии
Из отходов от производства молибдена АГМК начал выпускать сплав, который улучшает качество металла.
2023-09-27T20:08+0500
2023-09-27T20:08+0500
2023-09-27T20:18+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В Узбекистане внедрили новую технологию производства ферромолибдена. Инновацию начало применять Научно-производственное объединение редких металлов и твердых сплавов Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), сообщает информационная служба предприятия.Этот сплав применяют для улучшения свойств различных металлов и специальных марок сталей, уточнили в пресс-службе.Сплав получают на основе переработки отходов, образующихся при производстве молибдена, содержащих остатки этого металла. Сплав содержит 50-70% молибдена.Новая технология производства ферромолибдена в форме порошка позволит к 2025 году выпустить продукцию на 170 млрд сумов. АГМК стал первым предприятием в Центральной Азии, запустившим такое производство.Комбинат запустил производство 2 тонн ферромолибдена в месяц. Первые 5,5 тонны уже отправили на Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). В настоящее время изучают спрос на него на внутреннем и внешнем рынках, в том числе в Японии, Республике Корея, Германии, Китае, Казахстане и Кыргызстане.Для справки: Ферромолибден применяют при производстве нержавеющих, жаропрочных, тяжелых сплавов цветных металлов. Например, добавление его в чугун увеличивает прочность сплава. Также он существенно улучшает свойства стали, повышает однородность мелкокристаллического состава, твердость металла, а также его устойчивость к кислотам.Ранее мы сообщали о том, что на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начали использовать новую высокотемпературную обжиговую печь по производству металлического молибдена.
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узбекистан агмк алмалыкский горно-металлургический комбинат производство молибден ферромолибден переработка отходов производства улучшение качества сплавов
узбекистан агмк алмалыкский горно-металлургический комбинат производство молибден ферромолибден переработка отходов производства улучшение качества сплавов
Впервые в ЦА Узбекистан внедрил уникальную технологию в металлургии
20:08 27.09.2023 (обновлено: 20:18 27.09.2023)
Из отходов от производства молибдена АГМК начал выпускать сплав, который улучшает качество металла.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
В Узбекистане внедрили новую технологию производства ферромолибдена. Инновацию начало применять Научно-производственное объединение редких металлов и твердых сплавов Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), сообщает
информационная служба предприятия.
Этот сплав применяют для улучшения свойств различных металлов и специальных марок сталей, уточнили в пресс-службе.
Сплав получают на основе переработки отходов, образующихся при производстве молибдена, содержащих остатки этого металла. Сплав содержит 50-70% молибдена.
Новая технология производства ферромолибдена в форме порошка позволит к 2025 году выпустить продукцию на 170 млрд сумов. АГМК стал первым предприятием в Центральной Азии, запустившим такое производство.
Комбинат запустил производство 2 тонн ферромолибдена в месяц. Первые 5,5 тонны уже отправили на Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК). В настоящее время изучают спрос на него на внутреннем и внешнем рынках, в том числе в Японии, Республике Корея, Германии, Китае, Казахстане и Кыргызстане.
Для справки: Ферромолибден применяют при производстве нержавеющих, жаропрочных, тяжелых сплавов цветных металлов. Например, добавление его в чугун увеличивает прочность сплава. Также он существенно улучшает свойства стали, повышает однородность мелкокристаллического состава, твердость металла, а также его устойчивость к кислотам.
Ранее мы сообщали
о том, что на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате начали использовать новую высокотемпературную обжиговую печь по производству металлического молибдена.