https://uz.sputniknews.ru/20230927/zelenskiy-rossiya-sannktsii-sotsseti-reaktsiya-39349012.html
Зеленскому пригрозили санкциями после слов в адрес России
Зеленскому пригрозили санкциями после слов в адрес России
Пользователи соцсетей отреагировали на заявление главы Украины о необходимости усилить санкционное давление на РФ.
2023-09-27T09:12+0500
2023-09-27T09:12+0500
2023-09-27T09:20+0500
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций, сообщает РИА Новости."Санкции должны быть направлены против Украины за наглость и принуждение зарубежных стран", — возмутился Krzysiek."Санкции в отношении России? Это уже просроченная шутка", — отметил Mohanad I. H. Almeshal."Санкции не работают, а у тебя заканчиваются время и человеческий ресурс. Настало время для мира и прекращения кровопролития", — прокомментировал Greg Troutman."Мы тоже наложили санкции на Россию. Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь", — указал Paul Becker. "Мне любопытно, кому ты указываешь?" — иронизирует Harrison Akadidi.Напомним, что западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://uz.sputniknews.ru/20230923/eks-razvedchik-amerika-mneniye-sudba-zelenskiy-39239257.html
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в мире россия владимир зеленский социальная сеть украина москва нефть цены
Зеленскому пригрозили санкциями после слов в адрес России
09:12 27.09.2023 (обновлено: 09:20 27.09.2023)
Пользователи соцсетей отреагировали на заявление главы Украины о необходимости усилить санкционное давление на РФ.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о необходимости ужесточения антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
"Санкции должны быть направлены против Украины за наглость и принуждение зарубежных стран", — возмутился Krzysiek.
"Санкции в отношении России? Это уже просроченная шутка", — отметил Mohanad I. H. Almeshal.
"Санкции не работают, а у тебя заканчиваются время и человеческий ресурс. Настало время для мира и прекращения кровопролития", — прокомментировал Greg Troutman.
"Мы тоже наложили санкции на Россию. Это не сработало, и ты до сих пор не выигрываешь. Все, что ты делаешь, Зеленский, так это попрошайничаешь и принимаешь эту белую дрянь", — указал Paul Becker.
"Мне любопытно, кому ты указываешь?" — иронизирует Harrison Akadidi.
Напомним, что западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.