https://uz.sputniknews.ru/20230928/kabmin-postanovlenie-pomosch-postradavshim-ot-vzryva-v-sergeli-39419041.html

Кабмин принял постановление о помощи пострадавшим от взрыва в Сергели

Кабмин принял постановление о помощи пострадавшим от взрыва в Сергели

В соответствии с документом, ЧП расследует правительственная комиссия, в состав которой вошли 16 человек. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-28T18:54+0500

2023-09-28T18:54+0500

2023-09-28T18:54+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

склад

сергелийский район

общество

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление о расследовании ситуации в Сергелийском районе, ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.Согласно документу, для расследования происшествия была создана правительственная комиссия в составе 16 человек. Власти примут оперативные меры по выяснению причин ЧП на складе, ликвидации последствий и оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.Будут также приняты меры по оценке ущерба, нанесенного взрывом многоэтажным домам, другим зданиям и сооружениям. Всем пострадавшим окажут финансовую помощь.Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело по факту взрыва.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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узбекистан, ташкент, взрыв, склад, сергелийский район, общество, кабинет министров узбекистана