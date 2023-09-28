https://uz.sputniknews.ru/20230928/kabmin-postanovlenie-pomosch-postradavshim-ot-vzryva-v-sergeli-39419041.html
Кабмин принял постановление о помощи пострадавшим от взрыва в Сергели
Кабмин принял постановление о помощи пострадавшим от взрыва в Сергели
В соответствии с документом, ЧП расследует правительственная комиссия, в состав которой вошли 16 человек. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-28T18:54+0500
2023-09-28T18:54+0500
2023-09-28T18:54+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
склад
сергелийский район
общество
кабинет министров узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление о расследовании ситуации в Сергелийском районе, ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.Согласно документу, для расследования происшествия была создана правительственная комиссия в составе 16 человек. Власти примут оперативные меры по выяснению причин ЧП на складе, ликвидации последствий и оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.Будут также приняты меры по оценке ущерба, нанесенного взрывом многоэтажным домам, другим зданиям и сооружениям. Всем пострадавшим окажут финансовую помощь.Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело по факту взрыва.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан, ташкент, взрыв, склад, сергелийский район, общество, кабинет министров узбекистана
узбекистан, ташкент, взрыв, склад, сергелийский район, общество, кабинет министров узбекистана
Кабмин принял постановление о помощи пострадавшим от взрыва в Сергели
В соответствии с документом, ЧП расследует правительственная комиссия, в состав которой вошли 16 человек.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Кабинет министров Узбекистана принял постановление
о расследовании ситуации в Сергелийском районе, ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.
Согласно документу, для расследования происшествия была создана правительственная комиссия в составе 16 человек. Власти примут оперативные меры по выяснению причин ЧП на складе, ликвидации последствий и оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим.
Будут также приняты меры по оценке ущерба, нанесенного взрывом многоэтажным домам, другим зданиям и сооружениям. Всем пострадавшим окажут финансовую помощь.
Следственное управление МВД республики возбудило уголовное дело
по факту взрыва.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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