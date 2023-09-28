https://uz.sputniknews.ru/20230928/mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-xeshteg-otmeninatsistskuyukanadu-39412316.html

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Акция связана с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады.

2023-09-28T15:51+0500

2023-09-28T15:51+0500

2023-09-28T15:51+0500

миа "россия сегодня"

акция

канада

нацизм

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 сен - Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший,что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшегов парламенте страны.

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