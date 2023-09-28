https://uz.sputniknews.ru/20230928/mediagruppa-rossiya-segodnya-zapuskaet-xeshteg-otmeninatsistskuyukanadu-39412316.html
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Акция связана с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки в парламенте Канады.
2023-09-28T15:51+0500
2023-09-28T15:51+0500
2023-09-28T15:51+0500
миа "россия сегодня"
акция
канада
нацизм
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 сен - Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший,что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшегов парламенте страны.
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россия медиагруппа россия сегодня акция хештег #отменинацистскуюканаду #cancelnazicanada парламент канада ветеран сс нацист ярослав хунка президент украина владимир зеленский
россия медиагруппа россия сегодня акция хештег #отменинацистскуюканаду #cancelnazicanada парламент канада ветеран сс нацист ярослав хунка президент украина владимир зеленский
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Акция связана с чествованием бывшего бойца СС Ярослава Хунки в парламенте Канады.
МОСКВА, 28 сен - Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.
"Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение. Мы против любых санкций и ограничений, но не можем не выразить в такой вопиющей ситуации свою гражданскую позицию. Мы отменяем не страну и ее народ, а возможность такого поведения, таких политиков, приветствующих вместе с Зеленским эсэсовца", — заявили Sputnik в пресс-службе медиагруппы.
Призываем всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции, инициированной журналистами "России сегодня". Входящие в медиагруппу ресурсы будут отмечать материалы о ситуации вокруг произошедшего и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Эсэсовцу Зеленский и канадские политики рукоплескали сообща.
В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший,
что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего
в парламенте страны.