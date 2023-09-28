https://uz.sputniknews.ru/20230928/mirziyoyev-vylet-berlin-vizit-39416663.html
Мирзиёев вылетел в Берлин
Мирзиёев вылетел в Берлин
Президент Узбекистана 28-30 сентября посетит Германию с рабочим визитом
2023-09-28T17:16+0500
2023-09-28T17:16+0500
2023-09-28T17:16+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
германия
берлин
самолет
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца вылетел в Германию, сообщает пресс-служба президента. Он будет находится в Берлине с рабочим визитом с 28 по 30 сентября.В соответствии с программой пребывания, Мирзиёев проведет в немецкой столице ряд официальных и деловых встреч, а также примет участие в мероприятиях в формате глав государств Центральной Азии и Германии.В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.Напомним, что первый официальный визит президента Узбекистана в Германию состоялся в январе 2019 года.
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политика президент узбекистана германия берлин визит самолет шавкат мирзиёев
политика президент узбекистана германия берлин визит самолет шавкат мирзиёев
Мирзиёев вылетел в Берлин
Президент Узбекистана 28-30 сентября посетит Германию с рабочим визитом
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца вылетел в Германию, сообщает пресс-служба президента.
Он будет находится в Берлине с рабочим визитом с 28 по 30 сентября.
В соответствии с программой пребывания, Мирзиёев проведет в немецкой столице ряд официальных и деловых встреч, а также примет участие в мероприятиях в формате глав государств Центральной Азии и Германии.
В повестке дня – вопросы практической реализации договоренностей официального визита президента Узбекистана в Германию в мае этого года, расширения инвестиционного, инновационного и технологического сотрудничества с ведущими немецкими компаниями и банками.
Напомним, что первый официальный визит президента Узбекистана в Германию состоялся в январе 2019 года.