https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-metro-rabota-39386659.html

Как повлиял взрыв на складе в Ташкенте на работу метро

Как повлиял взрыв на складе в Ташкенте на работу метро

Взрыв, произошедший на одном из складов в Сергелийском районе нанес небольшой ущерб одной из станций столичного метрополитена. Метро продолжает работать в штатном режиме.

2023-09-28T09:58+0500

2023-09-28T09:58+0500

2023-09-28T10:17+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

метро

движение поездов

станция

общество

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В результате взрыва на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента небольшие повреждения получила архитектурная часть станции метро "Quruvchilar", сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена.Также в ведомстве добавили, что столичная подземка работает в штатном режиме.Движение на всех станциях метро осуществляется по установленному графику.Ранее Sputnik сообщал, что взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС. Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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