https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-metro-rabota-39386659.html
Как повлиял взрыв на складе в Ташкенте на работу метро
Как повлиял взрыв на складе в Ташкенте на работу метро
Взрыв, произошедший на одном из складов в Сергелийском районе нанес небольшой ущерб одной из станций столичного метрополитена. Метро продолжает работать в штатном режиме.
2023-09-28T09:58+0500
2023-09-28T09:58+0500
2023-09-28T10:17+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
метро
движение поездов
станция
общество
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В результате взрыва на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента небольшие повреждения получила архитектурная часть станции метро "Quruvchilar", сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена.Также в ведомстве добавили, что столичная подземка работает в штатном режиме.Движение на всех станциях метро осуществляется по установленному графику.Ранее Sputnik сообщал, что взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС. Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент взрыв метро станция повреждение общество
узбекистан ташкент взрыв метро станция повреждение общество
Как повлиял взрыв на складе в Ташкенте на работу метро
09:58 28.09.2023 (обновлено: 10:17 28.09.2023)
Взрыв, произошедший на одном из складов в Сергелийском районе, нанес небольшой ущерб одной из станций столичного метрополитена. Метро продолжает работать в штатном режиме.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
В результате взрыва на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента небольшие повреждения получила архитектурная часть станции метро "Quruvchilar", сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена
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Также в ведомстве добавили, что столичная подземка работает в штатном режиме.
"Эта ситуация нанесла незначительный ущерб архитектурной части станции "Quruvchilar" надземной кольцевой линии метрополитена, расположенной недалеко от места пожара, но ситуация не повлияла на движение пассажиров и поездов", — говорится в сообщении.
Движение на всех станциях метро осуществляется по установленному графику.
Ранее Sputnik
сообщал, что взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
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