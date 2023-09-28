https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-postradavshiye-pomosch-39410295.html
Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео
Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео
Людям, чьи квартиры и имущество пострадали при взрыве на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента оказывают необходимую помощь.
2023-09-28T15:43+0500
2023-09-28T15:43+0500
2023-09-28T15:43+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
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склад
сергелийский район
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фото
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пострадавшим жителям массива Курувчи, находящегося рядом со складом, где произошел взрыв, в данный момент оказывают необходимую медицинскую и социальную помощь, сообщает корреспондент Sputnik.Полным ходом идет восстановление поврежденных многоэтажных домов. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всего в Сергелийском районе 674 многоквартирных дома
https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-pravitelstvo-komissiya-39402650.html
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узбекистан ташкент склад сергелийский район пострадавшие помощь общество фото видео
узбекистан ташкент склад сергелийский район пострадавшие помощь общество фото видео
Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео
Людям, чьи квартиры и имущество пострадали при взрыве на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента оказывают необходимую помощь.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пострадавшим жителям массива Курувчи, находящегося рядом со складом, где произошел взрыв, в данный момент оказывают необходимую медицинскую и социальную помощь, сообщает корреспондент Sputnik.
Полным ходом идет восстановление поврежденных многоэтажных домов. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всего в Сергелийском районе 674 многоквартирных дома
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана.
На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые.
Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые.
© Министерство Строительства и
Жилищно-Коммунального Хозяйства
Республики Узбекистан
Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций.
Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций.
© Министерство Строительства и
Жилищно-Коммунального Хозяйства
Республики Узбекистан
На месте работают сотрудники управляющих компаний.
На месте работают сотрудники управляющих компаний.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков.
Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков.
© Министерство Строительства и
Жилищно-Коммунального Хозяйства
Республики Узбекистан
Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний.
Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания.
Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания.
На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана.
Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые.
Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций.
На месте работают сотрудники управляющих компаний.
Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков.
Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний.
Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания.