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Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Ситуация на месте взрыва в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-postradavshiye-pomosch-39410295.html
Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео
Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео
Людям, чьи квартиры и имущество пострадали при взрыве на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента оказывают необходимую помощь.
2023-09-28T15:43+0500
2023-09-28T15:43+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
склад
сергелийский район
пострадавшие
помощь
общество
фото
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пострадавшим жителям массива Курувчи, находящегося рядом со складом, где произошел взрыв, в данный момент оказывают необходимую медицинскую и социальную помощь, сообщает корреспондент Sputnik.Полным ходом идет восстановление поврежденных многоэтажных домов. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всего в Сергелийском районе 674 многоквартирных дома
https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-pravitelstvo-komissiya-39402650.html
узбекистан
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узбекистан ташкент склад сергелийский район пострадавшие помощь общество фото видео
узбекистан ташкент склад сергелийский район пострадавшие помощь общество фото видео

Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео

15:43 28.09.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровЛиквидация последствий взрыва на складе в Ташкенте.
Ликвидация последствий взрыва на складе в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Людям, чьи квартиры и имущество пострадали при взрыве на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента оказывают необходимую помощь.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пострадавшим жителям массива Курувчи, находящегося рядом со складом, где произошел взрыв, в данный момент оказывают необходимую медицинскую и социальную помощь, сообщает корреспондент Sputnik.
Полным ходом идет восстановление поврежденных многоэтажных домов. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всего в Сергелийском районе 674 многоквартирных дома
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана.

На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые.

Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые.

© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций.

Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций.

© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

На месте работают сотрудники управляющих компаний.

На месте работают сотрудники управляющих компаний. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

На месте работают сотрудники управляющих компаний.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков.

Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков.

© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний.

Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний.

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания.

Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания.

1/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

На помощь жителям пришли военнослужащие Минобороны Узбекистана.

2/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Поврежденные окна в домах заменяют на новые пластиковые.

3/7
© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

Специалисты освобождают помещения от поврежденных конструкций.

4/7
© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

На месте работают сотрудники управляющих компаний.

5/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Военнослужащие Минобороны РУз помогают освободить пострадавшие квартиры и дворы жилых домов от обломков.

6/7
© Министерство Строительства и Жилищно-Коммунального Хозяйства Республики Узбекистан

Поддержку пострадавшим от взрыва оказывают более 5 тыс. сотрудников 284 управляющих компаний.

7/7
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Жителям, пострадавших домов, а также сотрудникам управляющих компаний, пришедших к ним на помощь и дежурящим во дворах медикам раздают воду и продукты питания.

Спасатели работают на месте взрыва в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Правительственная комиссия начала расследование ЧП на складе в Ташкенте
12:58
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