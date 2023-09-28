https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-postradavshiye-pomosch-39410295.html

Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео

Как помогают пострадавшим при взрыве в Ташкенте — фото, видео

Людям, чьи квартиры и имущество пострадали при взрыве на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента оказывают необходимую помощь.

2023-09-28T15:43+0500

2023-09-28T15:43+0500

2023-09-28T15:43+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

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фото

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пострадавшим жителям массива Курувчи, находящегося рядом со складом, где произошел взрыв, в данный момент оказывают необходимую медицинскую и социальную помощь, сообщает корреспондент Sputnik.Полным ходом идет восстановление поврежденных многоэтажных домов. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всего в Сергелийском районе 674 многоквартирных дома

https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-pravitelstvo-komissiya-39402650.html

узбекистан

ташкент

сергелийский район

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