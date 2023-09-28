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Правительственная комиссия начала расследование ЧП на складе в Ташкенте
Правительственная комиссия начала расследование ЧП на складе в Ташкенте
Комиссию создали по поручению президента и под руководством заместителя премьер-министра республики.
2023-09-28T12:58+0500
2023-09-28T12:58+0500
2023-09-28T12:59+0500
узбекистан
ташкент
правительство узбекистана
комиссия
взрыв
расследование
общество
президент узбекистана
мощный взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В связи со взрывом на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента, по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, сообщает пресс-секретарь премьер-министра республики.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент правительство узбекистана комиссия взрыв расследование общество президент узбекистана
узбекистан ташкент правительство узбекистана комиссия взрыв расследование общество президент узбекистана
Правительственная комиссия начала расследование ЧП на складе в Ташкенте
12:58 28.09.2023 (обновлено: 12:59 28.09.2023)
Комиссию создали по поручению президента и под руководством заместителя премьер-министра республики.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik
. В связи со взрывом на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента, по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, сообщает
пресс-секретарь премьер-министра республики.
"Комиссия сформирована для расследования чрезвычайного происшествия на складе в Сергелийском районе Ташкента, а также для устранения потерь и оказания помощи пострадавшим", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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