https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-pravitelstvo-komissiya-39402650.html

Правительственная комиссия начала расследование ЧП на складе в Ташкенте

Правительственная комиссия начала расследование ЧП на складе в Ташкенте

Комиссию создали по поручению президента и под руководством заместителя премьер-министра республики.

2023-09-28T12:58+0500

2023-09-28T12:58+0500

2023-09-28T12:59+0500

узбекистан

ташкент

правительство узбекистана

комиссия

взрыв

расследование

общество

президент узбекистана

мощный взрыв на складе в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В связи со взрывом на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента, по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, сообщает пресс-секретарь премьер-министра республики.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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