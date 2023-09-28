Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео

Мощный взрыв произошел ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
По информации МВД мощный взрыв произошел на складе. Сообщается, что в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика".
Пострадавшие при взрыве в Ташкенте доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве. Количество пострадавших пока не уточняется.
По данным МЧС, сегодня ночью в 02.43 поступило сообщение о том, что из-за сильной вспышки на одном из складов в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар.
На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар.
Информации о погибших пока не поступало.
Вблизи места происшествия повреждены здания.
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В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы.