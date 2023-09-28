Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео

По информации МВД мощный взрыв произошел на складе. Сообщается, что в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика". По информации МВД мощный взрыв произошел на складе. Сообщается, что в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика".

Пострадавшие при взрыве в Ташкенте доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве. Количество пострадавших пока не уточняется. Пострадавшие при взрыве в Ташкенте доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве. Количество пострадавших пока не уточняется.

По данным МЧС, сегодня ночью в 02.43 поступило сообщение о том, что из-за сильной вспышки на одном из складов в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар. По данным МЧС, сегодня ночью в 02.43 поступило сообщение о том, что из-за сильной вспышки на одном из складов в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар.

На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар. На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар.

Информации о погибших пока не поступало. Информации о погибших пока не поступало.