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Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Ситуация на месте взрыва в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-tekstovaya-translyatsiya-39383986.html
Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Мощный взрыв произошел ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того... 28.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-28T08:09+0500
2023-09-28T09:47+0500
узбекистан
ташкент
общество
взрыв
мощный взрыв на складе в ташкенте
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узбекистан, ташкент, общество, взрыв, новый онлайн для белой редактуры
узбекистан, ташкент, общество, взрыв, новый онлайн для белой редактуры
Взрыв произошел на складе в Ташкенте - Sputnik Узбекистан

Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео

08:09 28.09.2023 (обновлено: 09:47 28.09.2023)
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Мощный взрыв произошел ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
По информации МВД мощный взрыв произошел на складе. Сообщается, что в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика".
Пострадавшие при взрыве в Ташкенте доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве. Количество пострадавших пока не уточняется.
По данным МЧС, сегодня ночью в 02.43 поступило сообщение о том, что из-за сильной вспышки на одном из складов в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар.
На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар.
Информации о погибших пока не поступало.
Вблизи места происшествия повреждены здания.
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