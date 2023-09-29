https://uz.sputniknews.ru/20230929/ilon-mask-sotsset-natsist-istoriya-oglaska-39434330.html
История с нацистом Хунки получила огласку благодаря соцсети X — Маск
История с нацистом Хунки получила огласку благодаря соцсети X — Маск
Американский предприниматель заявил, что без него чествование нациста в канадском парламенте подверглось бы цензуре в Twitter.
2023-09-29T11:39+0500
2023-09-29T11:39+0500
2023-09-29T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что история с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте не получила бы огласку, если бы он не приобрел социальную сеть Twitter, сообщает РИА Новости.Под этим сообщением Маск, который приобрел соцсеть в прошлом году, написал: "Да". Политолог Университета Оттавы Иван Катчановски первым обратил внимание на инцидент с приглашением в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки, которого представили аплодирующему залу как ветерана борьбы против русских. Ученый представил доказательства того, что Хунки в действительности являлся бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. Она не только сражалась с Красной Армией, но и получила известность из-за зверств в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. По словам Катчановски, первым на его комментарии откликнулось издание Forward, ставшее первым западным СМИ, сообщившим о скандале, после чего история получила широкую огласку на страницах международных изданий.Премьер Канады Джастин Трюдо позднее извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского нациста, но не взял на себя ответственность за нее, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.
https://uz.sputniknews.ru/20230918/ilon-mask-mneniye-vsu-proval-39062033.html
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twitter в мире илон маск канада история социальная сеть
История с нацистом Хунки получила огласку благодаря соцсети X — Маск
11:39 29.09.2023 (обновлено: 11:58 29.09.2023)
Американский предприниматель подтвердил, что без него чествование нациста в канадском парламенте подверглось бы цензуре в Twitter.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Американский предприниматель Илон Маск предположил, что история с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте не получила бы огласку, если бы он не приобрел социальную сеть Twitter, сообщает РИА Новости.
"Вот как был пролит свет на историю о канадском нацисте. MSM (mainstream media, господствующие СМИ - ред.) попытались это проигнорировать. Если бы ученый не сообщил о ней на этой платформе, мир бы не узнал о ней, поскольку (премьер Канады) Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее "российской дезинформацией", весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее", — написал один из пользователей соцсети Х.
Под этим сообщением Маск, который приобрел соцсеть в прошлом году, написал: "Да".
Политолог Университета Оттавы Иван Катчановски первым обратил внимание на инцидент с приглашением в канадский парламент в честь визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунки, которого представили аплодирующему залу как ветерана борьбы против русских. Ученый представил доказательства того, что Хунки в действительности являлся бойцом дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. Она не только сражалась с Красной Армией, но и получила известность из-за зверств в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. По словам Катчановски, первым на его комментарии откликнулось издание Forward, ставшее первым западным СМИ, сообщившим о скандале, после чего история получила широкую огласку на страницах международных изданий.
Премьер Канады Джастин Трюдо позднее извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского нациста, но не взял на себя ответственность за нее, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.