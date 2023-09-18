https://uz.sputniknews.ru/20230918/ilon-mask-mneniye-vsu-proval-39062033.html
Илон Маск неожиданно высказался о ВСУ
Илон Маск неожиданно высказался о ВСУ
Американский миллиардер заявил о провале контрнаступления и больших потерях украинской армии.
2023-09-18T14:51+0500
2023-09-18T14:51+0500
2023-09-18T14:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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контрнаступление
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ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского предпринимателя Илона Маска.Таким образом знаменитый бизнесмен отреагировал на пост предпринимателя Дэвида Сакса, посвященный провальному контрнаступлению ВСУ.При этом Маск сам стал участником истории, связанной с провалом ВСУ. Его обвинили в том, что в ключевой момент контрнаступления армии Украины, он велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, тем самым сорвав атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX "в крупный акт войны". Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тыс. человек и 18 тыс. единиц техники.По словам Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.Ранее Sputnik сообщил о том, как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость.
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спецоперация в мире украина илон маск всу контрнаступление владимир путин
спецоперация в мире украина илон маск всу контрнаступление владимир путин
Илон Маск неожиданно высказался о ВСУ
Американский миллиардер заявил о провале контрнаступления и больших потерях украинской армии.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
За время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей, но не смогла существенно продвинуться на фронте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американского предпринимателя Илона Маска.
"Так много смертей за столь ничтожный результат", — написал он в соцсети X.
Таким образом знаменитый бизнесмен отреагировал на пост предпринимателя Дэвида Сакса, посвященный провальному контрнаступлению ВСУ.
При этом Маск сам стал участником истории, связанной с провалом ВСУ. Его обвинили в том, что в ключевой момент контрнаступления армии Украины, он велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, тем самым сорвав атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота.
В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения компании SpaceX "в крупный акт войны". Позже сам миллиардер связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.
Напомним, что ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Потери украинской армии уже превысили 70 тыс. человек и 18 тыс. единиц техники.
По словам Владимира Путина, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
Ранее Sputnik
сообщил о том, как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость.