От какой каши меньше всего пользы — врач
Главный фактор при выборе крупы для варки каши — достаточное содержание в ней клетчатки.
Многие специалисты рекомендуют завтракать кашами. Однако не все крупы, из которых готовят это блюдо, одинаково полезны, рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева радио Sputnik.
"Если рассматривать все каши, то можно выделить манную. Она наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике", — объяснила специалист.
Также, по ее словам, из-за низкого содержания клетчатки в манной каше употребление этого блюда приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.
"Еще есть такой момент, как повышение уровня сахара в крови. Это происходит после употребления любой пищи, но в одних случаях быстрее, в других — медленнее. Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например, гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами", — отметила Сычева.
В заключение она добавила, что для любителей манки нет ничего плохого в том, чтобы изредка побаловать себя этой кашей. Главное — это умеренность и достаточное содержание других источников клетчатки в ежедневном рационе.