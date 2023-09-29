https://uz.sputniknews.ru/20230929/kashi-polza-ekspert-rekomendatsii-39412624.html

От какой каши меньше всего пользы — врач

От какой каши меньше всего пользы — врач

Главный фактор при выборе крупы для варки каши — достаточное содержание в ней клетчатки.

2023-09-29T07:07+0500

2023-09-29T07:07+0500

2023-09-29T07:07+0500

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манная каша

сахар

кровь

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Многие специалисты рекомендуют завтракать кашами. Однако не все крупы, из которых готовят это блюдо, одинаково полезны, рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева радио Sputnik.Также, по ее словам, из-за низкого содержания клетчатки в манной каше употребление этого блюда приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.В заключение она добавила, что для любителей манки нет ничего плохого в том, чтобы изредка побаловать себя этой кашей. Главное — это умеренность и достаточное содержание других источников клетчатки в ежедневном рационе.

https://uz.sputniknews.ru/20230906/pitaniye-osen-zdorovye-vrach-38610293.html

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