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От какой каши меньше всего пользы — врач
От какой каши меньше всего пользы — врач
Главный фактор при выборе крупы для варки каши — достаточное содержание в ней клетчатки.
2023-09-29T07:07+0500
2023-09-29T07:07+0500
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здоровье
клетчатка
манная каша
сахар
кровь
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Многие специалисты рекомендуют завтракать кашами. Однако не все крупы, из которых готовят это блюдо, одинаково полезны, рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева радио Sputnik.Также, по ее словам, из-за низкого содержания клетчатки в манной каше употребление этого блюда приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.В заключение она добавила, что для любителей манки нет ничего плохого в том, чтобы изредка побаловать себя этой кашей. Главное — это умеренность и достаточное содержание других источников клетчатки в ежедневном рационе.
https://uz.sputniknews.ru/20230906/pitaniye-osen-zdorovye-vrach-38610293.html
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это интересно манная каша клетчатка мнение эксперта здоровье еда сахар кровь
это интересно манная каша клетчатка мнение эксперта здоровье еда сахар кровь

От какой каши меньше всего пользы — врач

07:07 29.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Pohled 111 / Krupicová kaše krok za krokemМанная каша с какао и маслом
Манная каша с какао и маслом - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Pohled 111 / Krupicová kaše krok za krokem
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Главный фактор при выборе крупы для варки каши — достаточное содержание в ней клетчатки.
Многие специалисты рекомендуют завтракать кашами. Однако не все крупы, из которых готовят это блюдо, одинаково полезны, рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева радио Sputnik.

"Если рассматривать все каши, то можно выделить манную. Она наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике", — объяснила специалист.

Также, по ее словам, из-за низкого содержания клетчатки в манной каше употребление этого блюда приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови.

"Еще есть такой момент, как повышение уровня сахара в крови. Это происходит после употребления любой пищи, но в одних случаях быстрее, в других — медленнее. Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например, гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами", — отметила Сычева.

В заключение она добавила, что для любителей манки нет ничего плохого в том, чтобы изредка побаловать себя этой кашей. Главное — это умеренность и достаточное содержание других источников клетчатки в ежедневном рационе.
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