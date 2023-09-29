https://uz.sputniknews.ru/20230929/tanki-m1a1-abrams-na-ukraine-39423775.html
Танки M1A1 Abrams на Украине – украшение провала ВСУ и НАТО
Танки M1A1 Abrams на Украине – украшение провала ВСУ и НАТО
Три десятка старых танков Abrams с демонтированной урановой броней соотношения сил в зоне СВО не изменят, и достаточно быстро сгорят, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
2023-09-29T08:32+0500
2023-09-29T08:32+0500
2023-09-29T08:32+0500
колумнисты
спецоперация
оружие
россия
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В Пентагоне понимают, что расширение спектра американских инструментов эскалации на Украине и опасные игры "в танчики" с могущественной ядерной державой повышают вероятность ответного, стратегического удара по территории США.Администрация Белого дома не желает возвращаться в реальность, и последовательно провоцирует прямой военный конфликт Америки с Россией.Киевский режим 25 сентября получил первую часть обещанной Вашингтоном партии танков M1A1 Abrams, произведенных во времена холодной войны, и специально для ВСУ модифицированных (упрощенных).Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что эти машины усилят бригады ВСУ. Правда, 31 танк – это всего лишь один батальон, сила незначительная. Для понимания, мифологизированные американские БМП Bradley (с динамической броней) за два месяца были уничтожены в количестве более 80 единиц.Начальник военной разведки ВСУ Кирилл Буданов осторожнее в прогнозах, он считает танки M1A1 Abrams полезными для "конкретного, хорошо продуманного" прорыва, то есть одноразовыми.С другой стороны, в Кремле пообещали быстро сжечь американские танки и назвали планы с M1A1 Abrams провальными "с точки зрения технологий".Действительно, еще в Ираке "Абрамсы" показали низкую живучесть в противостоянии с ПТРК российского производства – за 2003-2004 годы уничтожено около ста единиц. Позднее в Ираке сожгли еще 47 танков модификации М1А1, а в Йемене повстанцы-хуситы ликвидировали 20 "Абрамсов" огнем ПТРК "Малютка", "Фагот", "Конкурс" советского производства.Причем ранее "Абрамсы" всегда действовали при поддержке с воздуха, их не уничтожала дистанционно армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника.Современные российские переносные комплексы "Корнет" (дальностью до 10 км), противотанковые ракеты "Вихрь" (носитель – Ка-52), "умные" дроны-камикадзе "Ланцет" и "беспредельные" минные заграждения не оставляют M1A1 Abrams ни одного шанса на долгую жизнь.Подтверждение тому – значительные потери на Запорожском направлении немецких танков Leopard 2A6 и британских Challenger 2 с более высоким уровнем защиты.Поворотный моментСлабости и технологические уязвимости M1A1 Abrams хорошо известны: 120-мм пушка американского танка способна поразить цель на дальности до 3 км, отсутствуют ПТРК, реактивные снаряды и динамическая защита (верхняя броня башни – 38 мм, борт корпуса – 30-мм).Система управления оружием максимально упрощена, ведь для эксплуатации танкистами ВСУ вполне достаточно лазерного дальномера и электронного баллистического вычислителя. Отсутствие автомата заряжания – общая технологическая проблема натовских машин.А еще американские танки чрезвычайно капризны, их газотурбинные двигатели "легко взрываются" от неправильной эксплуатации. В ходе Иракской войны 2003-2011 годов по техническим причинам вышли из строя около 70% из 1135 задействованных "Абрамсов".Больше тысячи американских танков и сотни тысяч солдат США и НАТО за много лет не помогли "отформатировать" Ирак. Чего ожидают в Вашингтоне от одного танкового батальона M1A1 Abrams или нескольких десятков F-16 на украинском ТВД?Фактически США и НАТО предлагают и помогают Украине самоубиться в безнадежной военной авантюре.Арсеналы Пентагона и НАТО неумолимо сокращаются, даже американский ВПК не отвечает растущим потребностям ВСУ. "Эвакуация" из Киева близка – не спасут ни 60, ни 160 истребителей F-16.Издание Politico отмечает: "Запад демонстрирует признаки исчерпания оружия и терпения в отношении Украины… Государственный департамент и Пентагон движутся с разной скоростью, исходя из разных точек зрения". В состоянии военно-политической турбулентности США способны совершить серьезную ошибку и поплатиться за нее.Уходящий с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли напоминает и предупреждает: "Одна вещь, которая была и остается у меня на уме каждый день, – это управление эскалацией. Дело в том, что Россия является ядерной державой. И у нее есть возможность уничтожить человечество. Здесь нельзя играть".Авторитетный "мозговой центр" Пентагона и НАТО RAND Corporation также прогнозирует вероятность эскалации, выход конфликта за рамками СВО – с применением Россией в Европе ядерного оружия.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сегодня заявил: "Факт существования ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России". На украинском ТВД вероятнее скорое новое геополитическое унижение США и НАТО.Мир возвращается в нормальное многополярное состояние, а коллективный Запад обречен на отступление, поражение и деградацию в системе равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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колумнисты александр хроленко нато россия спецоперация украина танки abrams оружие пентагон
колумнисты александр хроленко нато россия спецоперация украина танки abrams оружие пентагон
Танки M1A1 Abrams на Украине – украшение провала ВСУ и НАТО
Три десятка старых танков Abrams с демонтированной урановой броней соотношения сил в зоне СВО не изменят, и достаточно быстро сгорят, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
В Пентагоне понимают, что расширение спектра американских инструментов эскалации на Украине и опасные игры "в танчики" с могущественной ядерной державой повышают вероятность ответного, стратегического удара по территории США.
Администрация Белого дома не желает возвращаться в реальность, и последовательно провоцирует прямой военный конфликт Америки с Россией.
Киевский режим 25 сентября получил первую часть обещанной Вашингтоном партии танков M1A1 Abrams, произведенных во времена холодной войны, и специально для ВСУ модифицированных (упрощенных).
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что эти машины усилят бригады ВСУ. Правда, 31 танк – это всего лишь один батальон, сила незначительная. Для понимания, мифологизированные американские БМП Bradley (с динамической броней) за два месяца были уничтожены в количестве более 80 единиц.
Начальник военной разведки ВСУ Кирилл Буданов осторожнее в прогнозах, он считает танки M1A1 Abrams полезными для "конкретного, хорошо продуманного" прорыва, то есть одноразовыми.
С другой стороны, в Кремле пообещали быстро сжечь американские танки и назвали планы с M1A1 Abrams провальными "с точки зрения технологий".
Действительно, еще в Ираке "Абрамсы" показали низкую живучесть в противостоянии с ПТРК российского производства – за 2003-2004 годы уничтожено около ста единиц. Позднее в Ираке сожгли еще 47 танков модификации М1А1, а в Йемене повстанцы-хуситы ликвидировали 20 "Абрамсов" огнем ПТРК "Малютка", "Фагот", "Конкурс" советского производства.
Причем ранее "Абрамсы" всегда действовали при поддержке с воздуха, их не уничтожала дистанционно армейская и штурмовая авиация технологически превосходящего противника.
Современные российские переносные комплексы "Корнет" (дальностью до 10 км), противотанковые ракеты "Вихрь" (носитель – Ка-52), "умные" дроны-камикадзе "Ланцет" и "беспредельные" минные заграждения не оставляют M1A1 Abrams ни одного шанса на долгую жизнь.
Подтверждение тому – значительные потери на Запорожском направлении немецких танков Leopard 2A6 и британских Challenger 2 с более высоким уровнем защиты.
Поворотный момент
Слабости и технологические уязвимости M1A1 Abrams хорошо известны: 120-мм пушка американского танка способна поразить цель на дальности до 3 км, отсутствуют ПТРК, реактивные снаряды и динамическая защита (верхняя броня башни – 38 мм, борт корпуса – 30-мм).
Система управления оружием максимально упрощена, ведь для эксплуатации танкистами ВСУ вполне достаточно лазерного дальномера и электронного баллистического вычислителя. Отсутствие автомата заряжания – общая технологическая проблема натовских машин.
А еще американские танки чрезвычайно капризны, их газотурбинные двигатели "легко взрываются" от неправильной эксплуатации. В ходе Иракской войны 2003-2011 годов по техническим причинам вышли из строя около 70% из 1135 задействованных "Абрамсов".
Больше тысячи американских танков и сотни тысяч солдат США и НАТО за много лет не помогли "отформатировать" Ирак. Чего ожидают в Вашингтоне от одного танкового батальона M1A1 Abrams или нескольких десятков F-16 на украинском ТВД?
Фактически США и НАТО предлагают и помогают Украине самоубиться в безнадежной военной авантюре.
Арсеналы Пентагона и НАТО неумолимо сокращаются, даже американский ВПК не отвечает растущим потребностям ВСУ. "Эвакуация" из Киева близка – не спасут ни 60, ни 160 истребителей F-16.
Издание Politico отмечает: "Запад демонстрирует признаки исчерпания оружия и терпения в отношении Украины… Государственный департамент и Пентагон движутся с разной скоростью, исходя из разных точек зрения". В состоянии военно-политической турбулентности США способны совершить серьезную ошибку и поплатиться за нее.
Уходящий с поста председателя Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли напоминает и предупреждает: "Одна вещь, которая была и остается у меня на уме каждый день, – это управление эскалацией. Дело в том, что Россия является ядерной державой. И у нее есть возможность уничтожить человечество. Здесь нельзя играть".
Авторитетный "мозговой центр" Пентагона и НАТО RAND Corporation также прогнозирует вероятность эскалации, выход конфликта за рамками СВО – с применением Россией в Европе ядерного оружия.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сегодня заявил: "Факт существования ракетно-ядерного щита делает абсолютно абсурдными мечты некоторых политиков на Западе о стратегическом поражении России". На украинском ТВД вероятнее скорое новое геополитическое унижение США и НАТО.
Мир возвращается в нормальное многополярное состояние, а коллективный Запад обречен на отступление, поражение и деградацию в системе равной и неделимой безопасности.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko