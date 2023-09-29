https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-vzryv-avtomobil-povrejdeniye-utilizatsiya-39429216.html
Поврежденные при взрыве на складе в Ташкенте автомобили BYD утилизируют
Поврежденные при взрыве на складе в Ташкенте автомобили BYD утилизируют
Компания попросила не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию или других связанных с ним фактах в связи с отсутствием итогового экспертного заключения.
2023-09-29T08:50+0500
2023-09-29T08:50+0500
2023-09-29T08:50+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
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сергелийский район
автомобили
утилизация
компания
китай
экология
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Автомобили BYD, поврежденные при взрыве в Сергелийском районе Ташкента, отправят на утилизацию, сообщили в представительстве китайской компании-производителя.Вчера на территории таможенного склада в Сергелийском районе произошел взрыв, причины и обстоятельства которого сейчас выясняют спецслужбы.На прилегающей к таможенному складу территории в этот момент находились автомобили. Некоторые из них получили поверхностные повреждения взрывной волной и осколками.В нем также содержится просьба не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию или других связанных с ним фактах в связи с продолжающимся расследованием причин взрыва и отсутствием итогового экспертного заключения.В заключение компания выразила сочувствие всем пострадавшим в трагическом происшествии и их семьям.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-39418000.html
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взрыв ташкент сергелийский район автомобили компания экология утилизация общество
взрыв ташкент сергелийский район автомобили компания экология утилизация общество
Поврежденные при взрыве на складе в Ташкенте автомобили BYD утилизируют
Компания попросила не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию или других связанных с ним фактах в связи с отсутствием итогового экспертного заключения.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Автомобили BYD, поврежденные при взрыве в Сергелийском районе Ташкента, отправят на утилизацию, сообщили
в представительстве китайской компании-производителя.
Вчера на территории таможенного склада в Сергелийском районе произошел взрыв, причины и обстоятельства которого сейчас выясняют спецслужбы.
На прилегающей к таможенному складу территории в этот момент находились автомобили. Некоторые из них получили поверхностные повреждения взрывной волной и осколками.
"Все поврежденные автомобили будут отправлены на утилизацию, что важно с точки зрения безопасности и экологии. Все обязательства по выдаче автомобилей будут выполнены согласно срокам, указанным в договоре", — говорится в сообщении.
В нем также содержится просьба не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию или других связанных с ним фактах в связи с продолжающимся расследованием причин взрыва и отсутствием итогового экспертного заключения.
В заключение компания выразила сочувствие всем пострадавшим в трагическом происшествии и их семьям.