https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-vzryv-avtomobil-povrejdeniye-utilizatsiya-39429216.html

Поврежденные при взрыве на складе в Ташкенте автомобили BYD утилизируют

Поврежденные при взрыве на складе в Ташкенте автомобили BYD утилизируют

Компания попросила не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию или других связанных с ним фактах в связи с отсутствием итогового экспертного заключения.

2023-09-29T08:50+0500

2023-09-29T08:50+0500

2023-09-29T08:50+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

взрыв

ташкент

сергелийский район

автомобили

утилизация

компания

китай

экология

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Автомобили BYD, поврежденные при взрыве в Сергелийском районе Ташкента, отправят на утилизацию, сообщили в представительстве китайской компании-производителя.Вчера на территории таможенного склада в Сергелийском районе произошел взрыв, причины и обстоятельства которого сейчас выясняют спецслужбы.На прилегающей к таможенному складу территории в этот момент находились автомобили. Некоторые из них получили поверхностные повреждения взрывной волной и осколками.В нем также содержится просьба не распространять информацию о причастности электромобилей к происшествию или других связанных с ним фактах в связи с продолжающимся расследованием причин взрыва и отсутствием итогового экспертного заключения.В заключение компания выразила сочувствие всем пострадавшим в трагическом происшествии и их семьям.

https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-39418000.html

ташкент

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