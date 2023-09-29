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Ситуация на месте взрыва в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-vzryv-raboty-vosstanovleniye-39432993.html
Специалисты различных служб работают на месте ЧП в Ташкенте в режиме нон-стоп
Специалисты различных служб работают на месте ЧП в Ташкенте в режиме нон-стоп
Сотрудники хокимиятов, а также профильных ведомств помогают пострадавшим восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.
2023-09-29T10:38+0500
2023-09-29T10:38+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
пострадавшие
помощь
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общество
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники городского и районных хокимиятов Ташкента, МЧС, Минобороны, Национальной гвардии, МВД и других профильных ведомств продолжают работу на месте взрыва, а также на территории пострадавшего от него массива Курувчи, сообщает пресс-служба столичной администрации.Пострадавшим помогают восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-vosstanovleniye-rayony-39419439.html
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ташкент узбекистан взрыв пострадавшие сергелийский район помощь общество
ташкент узбекистан взрыв пострадавшие сергелийский район помощь общество

Специалисты различных служб работают на месте ЧП в Ташкенте в режиме нон-стоп

10:38 29.09.2023
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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Сотрудники хокимиятов, а также профильных ведомств помогают пострадавшим восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники городского и районных хокимиятов Ташкента, МЧС, Минобороны, Национальной гвардии, МВД и других профильных ведомств продолжают работу на месте взрыва, а также на территории пострадавшего от него массива Курувчи, сообщает пресс-служба столичной администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
"Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра. Дорогие жители Ташкента, вместе мы преодолеем все трудности!" — говорится в сообщении.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Пострадавшим помогают восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.
Ликвидация последствий взрыва на складе в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Восстанавливать объекты в Сергели после взрыва помогут все районы Ташкента
Вчера, 19:09
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