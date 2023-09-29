Специалисты различных служб работают на месте ЧП в Ташкенте в режиме нон-стоп
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Сотрудники хокимиятов, а также профильных ведомств помогают пострадавшим восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники городского и районных хокимиятов Ташкента, МЧС, Минобороны, Национальной гвардии, МВД и других профильных ведомств продолжают работу на месте взрыва, а также на территории пострадавшего от него массива Курувчи, сообщает пресс-служба столичной администрации.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
"Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра. Дорогие жители Ташкента, вместе мы преодолеем все трудности!" — говорится в сообщении.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията ТашкентаРабота на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
Работа на месте чрезвычайного происшествия в Сергелийском районе не прекращалась даже ночью и продолжается с раннего утра.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Пострадавшим помогают восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.