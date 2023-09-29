https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-vzryv-raboty-vosstanovleniye-39432993.html

Специалисты различных служб работают на месте ЧП в Ташкенте в режиме нон-стоп

Специалисты различных служб работают на месте ЧП в Ташкенте в режиме нон-стоп

Сотрудники хокимиятов, а также профильных ведомств помогают пострадавшим восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.

2023-09-29T10:38+0500

2023-09-29T10:38+0500

2023-09-29T10:38+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

пострадавшие

помощь

восстановление

жилье

общество

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники городского и районных хокимиятов Ташкента, МЧС, Минобороны, Национальной гвардии, МВД и других профильных ведомств продолжают работу на месте взрыва, а также на территории пострадавшего от него массива Курувчи, сообщает пресс-служба столичной администрации.Пострадавшим помогают восстанавливать жилье, поврежденное из-за взрыва на складе в Сергелийском районе.

https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-vosstanovleniye-rayony-39419439.html

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