https://uz.sputniknews.ru/20230929/zapret-na-vyvoz-topliva-iz-rf-posledstviya-39423398.html

Запрет на вывоз топлива из РФ: разбор последствий для стран ближнего зарубежья

Запрет на вывоз топлива из РФ: разбор последствий для стран ближнего зарубежья

Россия исполнит все свои обязательства в рамках межправсоглашений по поставкам топлива, но страны бывшего СССР могут столкнуться с резким ростом цен и дефицитом. Однако долго действие запрета не продлится, считают эксперты.

2023-09-29T08:21+0500

2023-09-29T08:21+0500

2023-09-29T08:21+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik, Михаил Воробьев. Российское правительство 21 сентября ввело временное ограничение на вывоз бензина и дизеля, чтобы побороть рост оптовых цен на топливо в стране.Запрет не распространяется на энергоресурсы, вывозимые в рамках межправительственных соглашений в пределах, оговоренных в этих документах. Со странами ЕАЭС, а также с Абхазией и Южной Осетией подобные договоры заключены.В том, как ограничения на экспорт топлива могут отразиться на странах ближнего зарубежья, разбирался Sputnik.Почему РФ ввела ограничения?Весной в России начался рост оптовых цен на бензин. Это произошло на фоне объявления Минфином РФ о планах вдвое сократить компенсацию нефтяным компаниям за сдерживание цен на топливо – с 60 млрд до 30 млрд руб. в месяц. В июле данные поправки были внесены в Налоговый кодекс.В сентябре цена на бензин Аи-92 достигла рекордной отметки в 70508 руб. за тонну, на Аи-95 – 76876 руб. за тонну, на дизель – 75036 руб. за тонну. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке из-за роста цен на нефть, но теперь кабмин и производители договорились о том, "как будут действовать в ближайшее время".В минувший четверг было опубликовано постановление правительства РФ об ограничении вывоза бензина и дизеля из страны. Транспортировки топлива физлицами для личного пользования оно не касается.Экспорт из России в другие страны ЕАЭС разрешен лишь в объемах, необходимых для внутреннего потребления, что не позволит наладить перепродажу через эти государства, подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.Принятая мера, как ожидается, позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок и снизить цены.Межправительственные соглашения по топливу, которых не касаются введенные российскими властями ограничения, заключены со всеми странами ЕАЭС, подчеркнул Александр Фролов. По его словам, подобные документы подписаны также еще с небольшим числом государств.Согласно принятым 25 сентября обновлениям к списку исключений для временного запрета, из-под ограничений был выведен экспорт судового топлива, газойлей и средних дистиллятов.После вступления ограничений в силу, цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась почти на 10% (до 55925 руб. за тонну) и практически на 11% (до 59362 руб. за тонну) соответственно. Дизельное топливо подешевело на 14,5% (до 61431 руб. за тонну).К среде, 27 сентября, цены немного подросли. Аи-92 стоит 57 647 рублей за тонну, Аи-95 – 60 012 рублей за тонну, а дизель – 62 742 рублей за тонну.Зависимость от российских поставокРоссия поставляет в Грузию 81,1% завозимого туда бензина, следует из данных Союза импортеров нефтепродуктов страны за январь – июнь 2023 года.Азербайджан покупает за рубежом автомобильный бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98. В январе-июне этого года на поставки данной продукции из России пришлось порядка 62% и 26% соответственно от общего объема импорта.В Армению бензин и дизельное топливо поступают по большей части из России и Ирана, в меньшем количестве из Румынии и Болгарии, сообщал в 2022 году председатель Комиссии по защите конкуренции республики Гегам Геворкян.С Абхазией и Южной Осетией у России заключены межправительственные соглашения о поставках топлива. Согласно документам, в Абхазию в 2023 году будет поставлено около 59 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизтоплива, а Южная Осетия получает ежегодные беспошлинные поставки бензина и дизеля объемом до 16 и 19 тыс. тонн соответственно.Объем топлива, поставляемого из РФ в Таджикистан, согласно официальным данным, составил 85,4% от общего объема поставок в эту республику.Большая часть поставок бензина в Узбекистан (88%) тоже идет из России.Как сообщал в марте министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, власти республики договорились с РФ об импорте до 850 тыс. тонн дизельного топлива в 2023 году. Потребление дизеля в стране в 2023 году прогнозируется на уровне 5,8 млн тонн, собственное же производство в республике в этом году прогнозировалось на уровне 5,1 млн тонн.Время от времени страна сталкивается с нехваткой топлива, в связи с чем договаривается с Россией о дополнительных поставках. Так, 25 сентября вице-министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что обратился в Минэнерго РФ с просьбой об увеличении поставок бензина – к подписанным поставкам 40 тыс. тонн Астана просит добавить еще 70 тыс. тонн. Дефицита в стране не будет, подчеркнул господин Аккенженов.Годовое потребление топлива в Кыргызстане составляет порядка 1,5 млн тонн, из которых 1,2 млн тонн беспошлинно ввозится из России, говорил в январе президент местной Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.Молдова, по данным Национального агентства по регулированию в энергетике за первое полугодие 2022 года, не закупает российский бензин, однако получает из РФ 15,6% потребляемого в стране дизеля.Долго ли будут действовать ограничения?Запрет не может работать в качестве долгосрочной стратегии для России, поскольку в таком случае начнется снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), компании будут стараться экспортировать сырую нефть, а дальше придется ограничивать и ее экспорт, поделился мнением с корреспондентом Sputnikэксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.Власти РФ дадут время своим сельхозпроизводителям для закупки топлива по снизившимся ценам, либо дождутся завершения основной фазы уборочной кампании, после чего отменят ограничения, предположил в ходе беседы с корреспондентом Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."То есть, это буквально несколько недель", – поделился он своим мнением.В целом, у стран ближнего зарубежья есть возможность получать топливо и из других стран, отметил Александр Фролов. Например, Грузия и Азербайджан (у которого есть и своя добыча) могут получать топливо из Турции, Ирана и ОАЭ, а Узбекистан и Таджикистан – из Китая, считает он.Однако до того, как выстроятся новые логистические цепочки, могут возникнуть проблемы с поставками, предупредил эксперт."Постсоветские страны рискуют резким ростом цен на топливо на внутреннем рынке. И, возможно, в какой-то момент где-то будет наблюдаться дефицит", – сказал специалист.Кроме того, в России закупать топливо выгоднее, обратил внимание Игорь Юшков. "Любые другие поставки будут дороже, чем российские", – заключил он.

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