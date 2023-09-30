https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-berlin-vizit-zaversheniye-30-sentyabr-2023-39482498.html

Рабочий визит Мирзиёева в Берлин завершился

Рабочий визит Мирзиёева в Берлин завершился

Глава Узбекистана посетил Германию с 28 по 30 сентября.

2023-09-30T15:25+0500

2023-09-30T15:25+0500

2023-09-30T15:25+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

германия

берлин

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Программа рабочего визита Шавката Мирзиёева в Германию завершилась, сообщает пресс-служба президента.В Берлине он принял участие во встрече лидеров стран Центральной Азии с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.В ходе встречи президентов Узбекистана и Германии стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами.Кроме того, глава республики участвовал в работе Экономического форума, организованного под эгидой Восточного комитета немецкой экономики.На первом саммите в формате “Центральная Азия - Германия”, прошедшем под председательством Федерального канцлера Германии Олафа Шольца, президент Узбекистана обозначил приоритетные направления долгосрочного взаимодействия.Также Мирзиёев провел переговоры с Олафом Шольцем, где обсудил вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.

германия

берлин

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