https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-olaf-sholts-vstrecha-berlin-39473607.html

Мирзиёев встретился с Федеральным канцлером Германии — что обсудили

Мирзиёев встретился с Федеральным канцлером Германии — что обсудили

Глава Узбекистана 29-30 сентября находится с рабочим визитом в Берлине.

2023-09-30T11:46+0500

2023-09-30T11:46+0500

2023-09-30T11:46+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

рабочий визит

берлин

германия

переговоры

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев в рамках участия в первом саммите "Центральная Азия – Германия" в Берлине провел переговоры с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба президента.Они рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки, обсудили вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.Речь шла о расширении делового партнёрства, углублении кооперации в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической и других сферах.Стороны отметили, что за последние годы показатели товарооборота и промышленной кооперации увеличились вдвое. В Узбекистане успешно работают такие ведущие немецкие компании, как "Volkswagen", "MAN", "CLAAS", "Siemens", "Linde", "Aurubis", "Henkel", "Knauf", "Papenburg", "Deutsche Kabel" и многие другие.Кроме того, сформирован новый портфель проектов в горнодобывающей отрасли, энергетике, химии, электротехнике, текстильной промышленности и инфраструктуре.Мирзиёев высказал ряд новых конкретных предложений по регулярному проведению совместных экономических мероприятий, реализации проектов в сфере альтернативной энергетики, цифровизации сельского хозяйства и управления водными ресурсами, глубокой переработки сырья, расширения финансовых инструментов, укреплению связей между регионами двух стран, взаимодействию в области миграции и мобильности.В завершение встречи Мирзиёев пригласил Олафа Шольца посетить Узбекистан с официальным визитом.Также, в ходе рабочего визита в Берлин, глава Узбекистана принял участие в прошедшем под председательством Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Германии, в работе Экономического форума, организованного под эгидой Восточного комитета немецкой экономики, а также встретился с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

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