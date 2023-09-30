https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-pozdravleniye-kinofestival-tashkent-39488583.html

Мирзиёев поздравил участников Ташкентского международного кинофестиваля — что он отметил

Мирзиёев поздравил участников Ташкентского международного кинофестиваля — что он отметил

В кинофоруме участвуют около 300 талантливых кинематографистов из более чем 50 стран, а также представители ряда международных организаций.

2023-09-30T21:30+0500

2023-09-30T21:30+0500

2023-09-30T21:30+0500

культура

узбекистан

искусство

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

ташкентский международный кинофестиваль

общество

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил видных мастеров кинематографии, деятелей культуры и искусства из разных стран мира, с открытием XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".По его словам, символично, что он проходит в дни широкого празднования в Узбекистане 115-летия национального киноискусства.В поздравлении отмечено, что в кинофоруме в этом году участвуют около 300 талантливых кинематографистов из более чем 50 стран, а также представители ряда международных организаций.Также глава Узбекистана выразил уверенность в том, что проводимый среди молодых кинематографистов творческий конкурс короткометражных фильмов, "несомненно, станет для них своеобразной школой обретения опыта и мастерства", а международный кинофестиваль — настоящим праздником искусства, символом мира и дружбы.

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