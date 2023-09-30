https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-pozdravleniye-kinofestival-tashkent-39488583.html
Мирзиёев поздравил участников Ташкентского международного кинофестиваля — что он отметил
Мирзиёев поздравил участников Ташкентского международного кинофестиваля — что он отметил
В кинофоруме участвуют около 300 талантливых кинематографистов из более чем 50 стран, а также представители ряда международных организаций.
2023-09-30T21:30+0500
2023-09-30T21:30+0500
2023-09-30T21:30+0500
культура
узбекистан
искусство
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
ташкентский международный кинофестиваль
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1e/39486437_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_7f9a9a3f3869754c341ada2366853120.jpg
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил видных мастеров кинематографии, деятелей культуры и искусства из разных стран мира, с открытием XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".По его словам, символично, что он проходит в дни широкого празднования в Узбекистане 115-летия национального киноискусства.В поздравлении отмечено, что в кинофоруме в этом году участвуют около 300 талантливых кинематографистов из более чем 50 стран, а также представители ряда международных организаций.Также глава Узбекистана выразил уверенность в том, что проводимый среди молодых кинематографистов творческий конкурс короткометражных фильмов, "несомненно, станет для них своеобразной школой обретения опыта и мастерства", а международный кинофестиваль — настоящим праздником искусства, символом мира и дружбы.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1e/39486437_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_811dab963af6cd060299c19f91d193c6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура искусство ташкентский международный кинофестиваль общество президент узбекистана поздравление
культура искусство ташкентский международный кинофестиваль общество президент узбекистана поздравление
Мирзиёев поздравил участников Ташкентского международного кинофестиваля — что он отметил
В кинофоруме участвуют около 300 талантливых кинематографистов из более чем 50 стран, а также представители ряда международных организаций.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил
видных мастеров кинематографии, деятелей культуры и искусства из разных стран мира, с открытием XV Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".
По его словам, символично, что он проходит в дни широкого празднования в Узбекистане 115-летия национального киноискусства.
В поздравлении отмечено, что в кинофоруме в этом году участвуют около 300 талантливых кинематографистов из более чем 50 стран, а также представители ряда международных организаций.
"Надеюсь, что показы новых фильмов, встречи и беседы, которые состоятся в рамках начинающего сегодня свою работу ХV Ташкентского международного кинофестиваля, будут интересны и полезны всем его участникам и вдохновят их на новые идеи и творческие планы", — говорится в поздравлении.
Также глава Узбекистана выразил уверенность в том, что проводимый среди молодых кинематографистов творческий конкурс короткометражных фильмов, "несомненно, станет для них своеобразной школой обретения опыта и мастерства", а международный кинофестиваль — настоящим праздником искусства, символом мира и дружбы.