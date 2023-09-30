https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-uchitelya-pozdravleniya-39487555.html
Средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена в 2 раза – Мирзиёев
Средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена в 2 раза – Мирзиёев
1000 воспитателей и учителей направят на повышение квалификации и стажировку в зарубежные страны.
2023-09-30T20:03+0500
2023-09-30T20:03+0500
2023-09-30T20:03+0500
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общество
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шавкат мирзиёев
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зарплата
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Средняя заработная плата работников образования увеличится вдвое. Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении учителям и наставникам Узбекистана.От отметил, что за последние семь лет уровень охвата дошкольным образованием повысился с 27% до 72%, высшим образованием – с 9% до 42%, количество высших образовательных учреждений увеличилось с 77 до 212.На основе принятых программ в сфере образования и воспитания, в последнее время в республике создали дополнительно 700 тыс. ученических мест за счет строительства 261 новой средней школы и расширения 2,5 тыс. действующих.Также в нем отмечается, что средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена вдвое.Тысячу воспитателей и учителей направят в зарубежные страны на повышение квалификации и стажировку. Также усовершенствуют систему приема учителей на работу, повышения их квалификации и присвоения категорий.В праздничном поздравлении Мирзиёев выразил искреннюю признательность учителям и наставникам, а также готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в выполнении возложенной на них важной и почетной задачи.
https://uz.sputniknews.ru/20230930/uzbekistan-kashkadarya-uchitel-98-let-nagrada-39486056.html
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школа учителя узбекистан общество зарплата президент узбекистана поздравление шавкат мирзиёев
школа учителя узбекистан общество зарплата президент узбекистана поздравление шавкат мирзиёев
Средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена в 2 раза – Мирзиёев
1000 воспитателей и учителей направят на повышение квалификации и стажировку в зарубежные страны.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Средняя заработная плата работников образования увеличится вдвое. Об этом сообщил
Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении учителям и наставникам Узбекистана.
От отметил, что за последние семь лет уровень охвата дошкольным образованием повысился с 27% до 72%, высшим образованием – с 9% до 42%, количество высших образовательных учреждений увеличилось с 77 до 212.
На основе принятых программ в сфере образования и воспитания, в последнее время в республике создали дополнительно 700 тыс. ученических мест за счет строительства 261 новой средней школы и расширения 2,5 тыс. действующих.
"В текущем году в школах приступили к работе 500 приглашенных из-за рубежа специалистов по иностранным языкам. В будущем мы увеличим их численность в 3 раза. Наряду с этим в 10-11 классах будет налажено углубленное изучение ряда предметов по выбору учащихся", — говорится в поздравлении.
Также в нем отмечается, что средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена вдвое.
Тысячу воспитателей и учителей направят в зарубежные страны на повышение квалификации и стажировку. Также усовершенствуют систему приема учителей на работу, повышения их квалификации и присвоения категорий.
В праздничном поздравлении Мирзиёев выразил искреннюю признательность учителям и наставникам, а также готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в выполнении возложенной на них важной и почетной задачи.