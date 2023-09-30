https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-uchitelya-pozdravleniya-39487555.html

Средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена в 2 раза – Мирзиёев

Средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена в 2 раза – Мирзиёев

1000 воспитателей и учителей направят на повышение квалификации и стажировку в зарубежные страны.

2023-09-30T20:03+0500

2023-09-30T20:03+0500

2023-09-30T20:03+0500

школа

учителя

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

узбекистан

зарплата

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Средняя заработная плата работников образования увеличится вдвое. Об этом сообщил Шавкат Мирзиёев в праздничном поздравлении учителям и наставникам Узбекистана.От отметил, что за последние семь лет уровень охвата дошкольным образованием повысился с 27% до 72%, высшим образованием – с 9% до 42%, количество высших образовательных учреждений увеличилось с 77 до 212.На основе принятых программ в сфере образования и воспитания, в последнее время в республике создали дополнительно 700 тыс. ученических мест за счет строительства 261 новой средней школы и расширения 2,5 тыс. действующих.Также в нем отмечается, что средняя зарплата работников сферы образования будет увеличена вдвое.Тысячу воспитателей и учителей направят в зарубежные страны на повышение квалификации и стажировку. Также усовершенствуют систему приема учителей на работу, повышения их квалификации и присвоения категорий.В праздничном поздравлении Мирзиёев выразил искреннюю признательность учителям и наставникам, а также готовность оказать всестороннюю помощь и поддержку в выполнении возложенной на них важной и почетной задачи.

https://uz.sputniknews.ru/20230930/uzbekistan-kashkadarya-uchitel-98-let-nagrada-39486056.html

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