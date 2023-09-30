https://uz.sputniknews.ru/20230930/mirziyoyev-ukaz-uchitelya-nagrada-39471001.html

Мирзиёев наградил более ста соотечественников – кто они?

Мирзиёев наградил более ста соотечественников – кто они?

В связи с Днем учителей и наставников группа особо отличившихся работников сферы образования и воспитания удостоена почетных званий, орденов и медалей.

2023-09-30T10:00+0500

2023-09-30T10:00+0500

2023-09-30T10:23+0500

узбекистан

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

указ

награждение

учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38547230_0:211:3071:1938_1920x0_80_0_0_b0a6b76087101cae61020df2083de81d.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане наградили более 100 ста учителей. Это предусмотрено соответствующим указом президента.В связи с Днем учителей и наставников группа особо отличившихся работников сферы образования и воспитания удостоена почетных званий, орденов и медалей.почетного звания "Ўзбекистон Республикаси халқ ўқитувчиси"Ачилов Дусмурот Тошмуротович — учитель химии средней общеобразовательной школы №21 Карманинского района Навоийской областиАбдуллаева Дилбар Ахмадовна — учитель математики средней общеобразовательной школы №3 города Джизака Джизакской областипочетного звания "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими"Атажонов Озод Артикович — учитель физики средней общеобразовательной школы №32 Хазараспского района Хорезмской областиПетрова Наталья Николаевна — директор средней общеобразовательной школы №12 города Каттакургана, Самаркандской областипочетное звание "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"Содиков Косимжон Позилович — профессор кафедры классической филологии и литературного источниковедения Ташкентского государственного университета востоковеденияЭштаев Анвар Курганович — заведующий кафедрой теории и методологии гимнастики Узбекского государственного университета физической культуры и спортаорденом "Фидокорона хизматлари учун"Шадманов Алишер Каюмович — ректор Ташкентской медицинской академииорденом "Меҳнат шуҳрати"Абдиев Эгамшукур — учитель математики средней общеобразовательной школы №24 Касанского района, Кашкадарьинской областиАбсаламова Мухаббат Кахрамоновна — учитель физики специализированной средней общеобразовательной школы №25 Зарбдорского района Джизакской областиАхмаджонов Хасанбой Мирхакимович — учитель немецкого языка специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №21 Пахтаабадского района Андижанской областиЗиёева Адолат Нурматовна — директор средней общеобразовательной школы №3 Юкаричирчикского района, Ташкентской областиИсраилов Бахриддин Мухаммадиевич — учитель математики специализированной школы-интерната для незрячих детей №59 города Самарканда Самаркандской областиУрунбоев Шухрат Миножидинович — учитель изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №15 Ферганского района Ферганской областиШарипова Муборак Мирзажоновна — учитель математики творческой школы имени Исхокхона Ибрата Наманганской областиорденом "Дўстлик"Абдуназарова Акмала Рахимовича - преподавателя специального предмета профессиональной школы №1 Тайлакского района, Самаркандская областьАбипову Замиру Максетбаевну - учителя биологии средней общеобразовательной школы №33 города Нукуса, Республика КаракалпакстанАллаберганову Ферузу Сапарбаевну - учителя немецкого языка специализированной средней общеобразовательной школы №5 Кошкупырского района, Хорезмская областьАсророва Исака Урозбоевича - учителя математики средней общеобразовательной школы №11 Сардобинского района, Сырдарьинская областьЕрежепову Алию Нурбердиевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №15 Тамдынского района, Навоийская областьИсматову Латофат Убайдуллоевну - учителя начальных классов средней общеобразовательной школы №12 Сариасийского района, Сурхандарьинская областьКамалов Амангелди Базарбаевич — заведующий кафедрой методики преподавания физики Нукусского государственного педагогического института Республики КаракалпакстанКаримов Маджита Маликович — директора Агентства по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики УзбекистанКим Наталья Константиновна — учитель математики средней общеобразовательной школы №59 Уртачирчикского района Ташкентской областиКуланов Данабай Бурханович — учитель математики средней общеобразовательной школы №40 Галляаральского района Джизакской областиКудратов Юсуп Холмирзаевич — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №39 Кукдалинского района Кашкадарьинской областМурадова Матлубахон Махамаджоновна -—воспитатель дома-интерната для детей с инвалидностью "Мурувват" Ферганской областиНабокина Алла Владимировна — учитель французского языка средней общеобразовательной школы №48 Яккасарайского района города ТашкентаНишонов Додонишон Хомиджонович — учителя истории средней общеобразовательной школы №11 Сохского района Ферганской областиОдинцова Наталья Юрьевна — директор средней общеобразовательной школы №204 Яшнабадского района города ТашкентаПерматова Наиля Рифкатовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №1 Джаркурганского района Сурхандарьинской областиРахимова Дилфуза Нигматовна — заведующая кафедрой теории и практики менеджмента Академии государственного управления при Президенте Республики УзбекистанТаджибаев Нозим Хакимжанович — учитель истории специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №6 Учкурганского района Наманганской областиТуйчиев Абдурауф Шаробидинович — учитель физики специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №24 Асакинского района Андижанской областиХафизов Алишер Рахимович — преподаватель химии академического лицея при Бухарском государственном медицинском институте Бухарской областиЮсупова Офелия Юнусовна — профессор кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистанаорденом "Соғлом авлод учун" II степениАбдурахмонова Мохирахон Ортиковна — преподаватель специального предмета профессиональной школы города Коканда Ферганской областиАлиев Райимжон — профессор кафедры физики Андижанского государственного университета Андижанской областиАхмедова Масуда Хайдаровна — преподаватель специального предмета отделения струнных инструментов Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.УспенскогоЖуманазаров Умурзак Абдуразакович — профессор кафедры теории и практики начального образования Джизакского государственного педагогического университета Джизакской областиКенжаева Замира Нормахматовна — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы №87 Ургутского района Самаркандской областиКиличoва Кодира Бобакуловича - учителя математики специализированной школы имени Мухаммада аль-Хорезми, город ТашкентКучмурадову Барнну Эрназаровну - учителя химии средней общеобразовательной школы №20 Мирзаабадского района, Сырдарьинская областьМатякубову Зулхумор Адамбаевну - учителя химии специализированной средней общеобразовательной школы №81 Учтепинского района, город ТашкентМухамедову Мукамбар Джураевну - преподавателя биологии академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институтеНуруллаеву Шоиру Кушназаровну - доцента кафедры истории Ургенчского государственного университета, Хорезмская областьНушбакову Каромат Нормуродовну - учителя начальных классов специализированной средней общеобразовательной школы №8 города Навои, Навоийская областьРахимову Зулайхо Исмойиловну - учителя информатики средней общеобразовательной школы №23 Ургенчского района, Хорезмская областьРустамова Мавлюда Эркиновна — старший преподаватель кафедры Института переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных организацийСаматов Нурилла Файзиллаевич — мастера производственного обучения специализированной профессиональной школы для лиц с ограниченными возможностями №1 города ТашкентаТаджиев Мирхатам Миродилович — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы №4 Кибрайского района Ташкентской областиТажимова Мухаббат Абдукадировна — заведующая дошкольной образовательной организацией №7 Берунийского района Республики КаракалпакстанТемирова Гулноза Нематовна — учителя физики средней общеобразовательной школы №36 Нуратинского района Навоийской областиТлеуова Дилбар Абдурахмановна — учителя математики специализированной средней общеобразовательной школы Муйнакского района Республики КаракалпакстанХалмуродов Авлакул Косимович — директора детской школы "Баркамол авлод" Шахрисабзского района Кашкадарьинской областиХотамову Мунаввар Сайфуллоевну — учителя английского языка специализированной средней общеобразовательной школы №12 города Бухары Бухарской областиШодиева Мухаббат Аминовна — учитель класса дутара детской школы музыки и искусств №8 Шерабадского района Сурхандарьинской областиШодмоналиева Мухайё Баходировна — учредителя и учителя математики негосударственного образовательного учреждения "Лидерлар мактаби" Избасканского района Андижанской областиЮсупова Махпуза Нумановна — профессор кафедры декоративного садоводства и озеленения Наманганского инженерно-технологического института Наманганской областимедалью Соғлом турмуш"Ахадову Саноат Хабибовну - учителя таджикского языка и литературы средней общеобразовательной школы №43 Самаркандского района, Самаркандская областьБердиеву Шахнозу Эргашевну - учителя музыки средней общеобразовательной школы №23 Шараф-Рашидовского района, Джизакская областьВахабов Абдухамид — исполнительный директор и тренер Ферганской областной федерации хоккея на травеГаржиев Илмурат Халмухамметович — учитель физического воспитания средней общеобразовательной школы №38 Турткульского района Республики КаракалпакстанИсмоилова Гулнора Самандаровна — преподаватель специального предмета техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино города Андижана Андижанской областиМадрахимова Дилдора Мирзаакбаровна — руководитель семейного детского дома "Янги умид ва ишонч" Узбекистанского района Ферганской областиСагитов Мирхан Миргазиян — руководитель бегового сообщества "Tashkent Runners" города ТашкентаТурсунова Мархабо Тешаевна — дефектолог дошкольной образовательной организации №1 Вабкентского района Бухарской областиТурсунова Мунавар Эргашевна — руководителя негосударственной дошкольной образовательной организации "Звездочки космоса" Китабского района Кашкадарьинской областимедалью Шуҳрат"Абдрасулиева Арзайим Сабирбаевна — учитель химии специализированной средней общеобразовательной школы №18 Канлыкульского района Республики КаракалпакстанАбдулакимова Дилжахон Болтаевна — преподаватель истории академического лицея при Термезском государственном университете Сурхандарьинской областиАбдуллаев Сарвар Равшанович — лектор Университета Инха в городе ТашкентеАбдуллаева Феруза Эркиновна — учителя изобразительного искусства и черчения средней общеобразовательной школы №40 Нарынского района Наманганской областиАлиёров Мансурхон Машрабович — учитель физики специализированной средней общеобразовательной школы-интерната №11 Папского района Наманганской областиАширалиева Нилуфар Умматкуловна — учитель технологии школы-интерната для детей с отставанием в умственном развитии №71 Сырдарьинского района Сырдарьинской областиБуряк Елена Владимировна — учитель русского языка и литературы специализированной средней общеобразовательной школы №3 города Зарафшана Навоийской областиГаепов Саиджон Уткирович — учитель математики специализированной школы-интерната для незрячих детей №18 города Карши Кашкадарьинской областиГуломова Дилбархан Садиковна — учитель биологии специализированной средней общеобразовательной школы №44 Шахриханского района Андижанской областиДониёрова Азиза Махмудовна —руководитель негосударственной дошкольной образовательной организации "Интеллект" города Гулистана Сырдарьинской областиДушаева Замира Пирназаровна — воспитатель дошкольной образовательной организации №17 Джамбайского района Самаркандской областиЖахонов Мехриддин Жамоливич — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №2 Каттакурганского района Самаркандской областиИбрагимов Азизбек Исроилович — руководитель и учитель истории негосударственного образовательного учреждения "Бухоро мактаби" города Алмалыка Ташкентской областиКим Виталий Николаевич — учредитель и учитель английского языка негосударственного образовательного учреждения "Маtes" Мирабадского района города ТашкентаКахорова Шахноза Суннатиллаевна — учитель английского языка Президентской школы в городе Навои Навоийской областиКиличов Неъматжон Юлдашович — учитель родного языка и литературы специализированной школы-интерната для незрячих детей №121 города Хивы Хорезмской областиНазиров Холимбой Нишонович —учитель физики специализированной школы имени Мирзо Улугбека города ТашкентаРамазонова Гулноз Халиловна — учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №9 Бухарского района Бухарской областиРахимов Хаитмурат Усманович — учитель химии специализированной средней общеобразовательной школы №124 Чиракчинского района Кашкадарьинской областиРахимова Хурзода Камуловна —преподаватель специального предмета профессиональной школы города Чирчика Ташкентской областиРахматов Миролим Тухтаевич — руководитель и учитель родного языка и литературы негосударственного образовательного учреждения "The school of mathematical academy" Гиждуванского района Бухарской областиСаттарова Холида Азадовна — мастер производственного обучения профессиональной школы №1 Ханкинского района Хорезмской областСоаталиева Матлуба Муродовна — воспитатель дошкольной образовательной организации №4 Чартакского района Наманганской областиСубонова Гузал Уктамовна — преподаватель специального предмета Пахтакорского техникума промышленных технологий Джизакской областиСултанова Одина Гопуровна — учитель физики специализированной средней общеобразовательной школы города Бекабада Ташкентской областиУмарова Феруза Абидиновна — учитель информатики специализированной средней общеобразовательной школы Алмазарского района города ТашкентаУрмонов Неъматилло Махамедович — учитель технологии средней общеобразовательной школы №26 Ходжаабадского района Андижанской областиХидоятова Наргиза Садикжоновна — директор средней общеобразовательной школы №5 Юнусабадского района города ТашкентаХудаёров Хамза Муртазович — учитель химии Президентской школы в городе Гулистане Сырдарьинской областиХолбутаева Мукаддас Маматмуратовна - учитель биологии академического лицея при Джизакском политехническом институте Джизакской областиХолмирзаев Сардор Зафар угли — учитель математики специализированной школы-интерната для незрячих детей №125 Шурчинского района Сурхандарьинской областиХолмурзаев Хаётжон Киргизбаевич — учредитель и учитель химии негосударственного образовательного учреждения "Le Crayon" Ферганского района Ферганской областиХудойназаров Илёс Абдурасулович — учитель химии Президентской школы в городе ТашкентеШаймарданова Гавхар Эгамбердиевна — учитель биологии средней общеобразовательной школы №30 Алтынсайского района Сурхандарьинской областиШеркулова Жамила Паяновна — заведующая кафедрой микробиологии и биотехнологии Каршинского государственного университета Кашкадарьинской областиШодмонова Шаира Саидовна — профессор кафедры педагогики Ташкентского государственного педагогического университетаЭшонжонов Жамолдин Бахромжонович — учитель информатики специализированной средней общеобразовательной школы Чустского района Наманганской областиТаким образом президент отметил достойный вклад узбекистанцев в развитие системы образования в республике, повышение эффективности коренных реформ в сфере, широкое внедрение в учебно-воспитательный процесс передового национального и зарубежного опыта, инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, большие заслуги в обучении молодежи основам наук и современным профессиям, повышении ее интеллектуального потенциала, формировании здорового и гармонично развитого поколения.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество президент узбекистана шавкат мирзиёев указ награждение учителя