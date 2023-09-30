https://uz.sputniknews.ru/20230930/pyl-vidy-vred-vrach-39485458.html

Какая пыль наиболее вредна — врач

Какая пыль наиболее вредна — врач

Вдыхание частицы пыли PM2.5 может увеличивать риск инфаркта, инсульта и рака.

2023-09-30T22:05+0500

2023-09-30T22:05+0500

2023-09-30T22:05+0500

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Мельчайшие твердые частицы PM2.5, которыми нередко бывает загрязнен воздух в городах, могут проникать не только в легкие, но и в кровь, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего радио Sputnik.По его словам, это может провоцировать развитие рака, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.У тех, кто постоянно откладывает уборку на потом и не раздражается при виде слоя пыли на мебели и подоконниках, а также подолгу не стирает шторы и покрывала, могут обостряться аллергические заболевания.Терапевт дал совет, как защититься от воздействия опасных частиц пыли.В заключение он добавил, что бытовой очиститель воздуха с так называемым HEPA-фильтром задерживает большую часть летающих частиц PM 2.5.Ранее врач рассказала о том, как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье.

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