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Какая пыль наиболее вредна — врач
Какая пыль наиболее вредна — врач
Вдыхание частицы пыли PM2.5 может увеличивать риск инфаркта, инсульта и рака.
2023-09-30T22:05+0500
2023-09-30T22:05+0500
это интересно
кожа
пыль
мнение эксперта
здоровье
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Мельчайшие твердые частицы PM2.5, которыми нередко бывает загрязнен воздух в городах, могут проникать не только в легкие, но и в кровь, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего радио Sputnik.По его словам, это может провоцировать развитие рака, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.У тех, кто постоянно откладывает уборку на потом и не раздражается при виде слоя пыли на мебели и подоконниках, а также подолгу не стирает шторы и покрывала, могут обостряться аллергические заболевания.Терапевт дал совет, как защититься от воздействия опасных частиц пыли.В заключение он добавил, что бытовой очиститель воздуха с так называемым HEPA-фильтром задерживает большую часть летающих частиц PM 2.5.Ранее врач рассказала о том, как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье.
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кожа пыль мнение эксперта здоровье
кожа пыль мнение эксперта здоровье

Какая пыль наиболее вредна — врач

22:05 30.09.2023
© © iStock.com / KatarzynaBialasiewiczПыльная поверхность стола
Пыльная поверхность стола - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2023
© © iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
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Вдыхание частицы пыли PM2.5 может увеличивать риск инфаркта, инсульта и рака.
Мельчайшие твердые частицы PM2.5, которыми нередко бывает загрязнен воздух в городах, могут проникать не только в легкие, но и в кровь, рассказал врач-терапевт Георгий Сапего радио Sputnik.
По его словам, это может провоцировать развитие рака, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
"Особенно опасны частицы PM2.5. Они обычно бывают неорганическими и получаются от сжигания топлива и всяческих промышленных загрязнений. Частицы PM2.5 имеют размер менее 2,5 микрометра и поэтому не только проникают в глубину наших легких, но и всасываются в кровь. Такие частицы не видны невооруженным глазом. В долгосрочной перспективе вдыхание PM2.5 может увеличивать не только риск развития заболеваний легких, но и инфарктов, инсультов, злокачественных новообразований", – предупредил эксперт.
У тех, кто постоянно откладывает уборку на потом и не раздражается при виде слоя пыли на мебели и подоконниках, а также подолгу не стирает шторы и покрывала, могут обостряться аллергические заболевания.
"Мы сами производим основную часть домашней пыли. Это частицы нашей кожи и разные волокна. В такой пыли живут плесень и пылевые клещи. От вдыхания аллергенов плесени и клещей у некоторых людей могут случаться тяжелые приступы бронхиальной астмы. Интересно, что продукты жизнедеятельности пылевых клещей могут проникать в нашу кожу сквозь мельчайшие трещинки и вызывать зуд, жжение, дерматит. Это даже не аллергия, а просто воздействие едкой органики", – объяснил Сапего.
Терапевт дал совет, как защититься от воздействия опасных частиц пыли.
"Крупную пыль, которая оседает у нас в носу и в легких, наш организм сам постепенно выведет наружу за счет колебаний микроскопических ресничек в дыхательных путях. Важно сохранить в себе этот естественный механизм, не травить реснички табачным дымом. Видимую невооруженным глазом домашнюю пыль с разных поверхностей надо собирать пылесосом и влажной тряпкой. В ней будет меньше аллергенов пылевых клещей и плесени, если поддерживать дома влажность ниже 50%", — сказал специалист.
В заключение он добавил, что бытовой очиститель воздуха с так называемым HEPA-фильтром задерживает большую часть летающих частиц PM 2.5.
Ранее врач рассказала о том, как питаться осенью, чтобы укрепить здоровье.
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